«Сделка была пересмотрена в форме, достойной бельгийской эксплуатации Конго, при этом Украина не получила никаких гарантий безопасности», — говорится в статье.

Соглашение по добыче ресурсов между США и Украиной, которое обсуждают президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский, напоминает колониальную эксплуатацию Конго Бельгией в XIX веке.

По данным агентства, соглашение продвигается под видом помощи Украине, но на деле означает передачу контроля США. Это исключает Европу из экономического будущего Украины и может парализовать ее послевоенное восстановление.

В материале также отмечается, что между заявлениями администрации Трампа о намерении закончить конфликт и ее реальными действиями «существует глубокая и циничная пропасть».

30 марта Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минеральным ресурсам, что, по его словам, приведет украинского президента к серьезным проблемам.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что новое соглашение предоставляет США не только доступ к украинским редкоземельным металлам, но и возможность извлекать выгоду из экономических проектов Киева.