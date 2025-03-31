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Ле Пен о своем аресте
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Ле Пен о своем аресте

Сделку США и Украины назвали новой формой колониализма

01:59 350

Соглашение по добыче ресурсов между США и Украиной, которое обсуждают президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский, напоминает колониальную эксплуатацию Конго Бельгией в XIX веке.

Об этом 31 марта сообщило агентство Bloomberg.

«Сделка была пересмотрена в форме, достойной бельгийской эксплуатации Конго, при этом Украина не получила никаких гарантий безопасности», — говорится в статье.

По данным агентства, соглашение продвигается под видом помощи Украине, но на деле означает передачу контроля США. Это исключает Европу из экономического будущего Украины и может парализовать ее послевоенное восстановление.

В материале также отмечается, что между заявлениями администрации Трампа о намерении закончить конфликт и ее реальными действиями «существует глубокая и циничная пропасть».

30 марта Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минеральным ресурсам, что, по его словам, приведет украинского президента к серьезным проблемам.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что новое соглашение предоставляет США не только доступ к украинским редкоземельным металлам, но и возможность извлекать выгоду из экономических проектов Киева.

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