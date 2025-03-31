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«Серьезное предупреждение»: армия Китая собралась вблизи Тайваня

07:59 1326

Китайские военные заявили о начале совместных учений армии, флота и ракетных войск вблизи Тайваня, передает Xinhua.

Это «серьезное предупреждение» и «мощный сдерживающий фактор» для выступающих за независимость Тайваня, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования армии Китая Ши И. Он охарактеризовал действия Пекина как законные и необходимые для защиты национального суверенитета и поддержания национального единства.

По словам Ши И, основное внимание во время учений будет уделено патрулированию в боевой готовности на море и в воздухе, захвату всестороннего контроля, нанесению ударов по морским и наземным целям и установлению контроля над ключевыми районами и дорогами.

18 марта Тайвань в ходе своих ежегодных военных учений обозначил 2027-й как год, в котором может произойти нападение Китая на остров.

30 марта по информации The Washington Post, министр обороны США Пит Хегсет переориентировал армию США, сделав ставку на сдерживание Китая от захвата Тайваня. Согласно документу, с которым ознакомилось издание, возможное вторжение Китая на Тайвань рассматривается США как эксклюзивный сценарий, который должен быть приоритетом для армии. Документ предполагает размещение вблизи Тайваня дополнительных подводных лодок армии США, бомбардировщиков, беспилотных кораблей и контингента.

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