Германия приносит извинения Азербайджану

Германская сторона признала, что данная публикация была размещена по ошибке, и незамедлительно удалила ее. В письме, направленном от имени руководителя Администрации президента Германии Дёрте Дингер, выражены извинения за инцидент, и дано согласие на распространение письма в средствах массовой информации.

Федеративная Республика Германия принесла официальные извинения Азербайджану за публикацию в официальном профиле президента Германии в социальной сети изображения «флага» несуществующего режима, созданного на бывших оккупированных территориях Азербайджана, и сопроводительного текста.

«Помощнику Президента Азербайджанской Республики Хикмету Гаджиеву

Уважаемый Хикмет Гаджиев,

В социальных сетях Федерального Президента в течение короткого времени были опубликованы неправильное изображение флага и сопроводительный текст, относящийся к одному из регионов Азербайджана. Как только ошибка была обнаружена, соответствующая публикация была немедленно удалена.

Пост был опубликован в результате технической ошибки и не имеет никакого значения в рамках хорошо известной позиции Германии в отношении территориальной целостности Азербайджана.

Я очень огорчена произошедшей ошибкой и хотела бы принести свои искренние извинения за неверное впечатление, которое вышеуказанная публикация произвела на некоторых людей в Азербайджане.

Предстоящий визит Федерального Президента призван укрепить азербайджано-германское партнёрство и поддержать текущий мирный процесс в регионе.

С уважением, Д.Дингер».