Трамп заставил Индию искать альтернативу российской нефти

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров, получивших уведомления о тендерах.

Индийские нефтеперерабатывающие компании ищут альтернативы поставкам российской нефти на спотовом рынке, чтобы уменьшить зависимость от них, из-за заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении вторичных санкций на российскую нефть.

По словам источников агентства, знакомых с ситуацией, государственные компании Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. ищут дополнительные поставки в мае из таких регионов, как Ближний Восток, Северное море и Средиземное море.

Кроме того, слова Трампа привели к росту цен на фьючерсы на бенчмарки: например, фьючерсы на американский сорт WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 3,1%, что стало самым большим ростом почти за 11 недель, отмечает Bloomberg. Схожая ситуация складывалась после введения предыдущей администрацией США «самых значительных» санкций против российской энергетической отрасли в январе.

После январского пакета санкций в отношении российского нефтегаза Reuters писал, что ограничения подтолкнут Индию и Китай к поиску альтернатив российским поставкам на Ближнем Востоке, в Африке и Америке. Индия не присоединялась к санкциям, которые западные страны вводят в отношении России. Индийские компании попадают под ограничения США и Евросоюза по обвинениям в участии в обходе санкций против России.