Пашинян в шоке от выборов и готовит чистки

Итоги выборов в Гюмри и Паракаре повергли «Гражданский договор» в шок, пишет газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, верхушка правящей силы провела бессонную ночь: часть находилась в штабе Сарика Минасяна, остальные — в Ереване, пытаясь понять причины произошедшего.

«Хотя сверху было дано указание представить поражение как результат честных и справедливых выборов, дескать, они, в отличие от прежней власти, не фальсифицировали выборы. Однако ГД в Гюмри ожидал, что дотянет до 50% + 1 голос, так как организовали классические армянские выборы с отключением электроэнергии, задействованием армии и административного ресурса», — утверждает газета.

Издание отмечает, что за последние месяцы армянские власти вложили очень много энергии и ресурсов в Гюмри: привлекли к голосованию жителей Гюмри, проживающих по всей республике, их родственников и даже привезли 15–20 автобусов для участия в выборах.

«Эта беспрецедентная активность властей привела к тому, что явка оказалась почти вдвое выше, чем на выборах 2021 года. Если тогда на муниципальных выборах участвовали около 26 тысяч человек, а проходной порог составлял 1400 голосов, то на этот раз даже набравший наименьшее количество голосов блок «Мать Армения» набрал 2800 голосов, преодолев барьер в 6%», — заключила газета.