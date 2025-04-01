Пашинян в шоке от выборов и готовит чистки
Итоги выборов в Гюмри и Паракаре повергли «Гражданский договор» в шок, пишет газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, верхушка правящей силы провела бессонную ночь: часть находилась в штабе Сарика Минасяна, остальные — в Ереване, пытаясь понять причины произошедшего.
«Хотя сверху было дано указание представить поражение как результат честных и справедливых выборов, дескать, они, в отличие от прежней власти, не фальсифицировали выборы. Однако ГД в Гюмри ожидал, что дотянет до 50% + 1 голос, так как организовали классические армянские выборы с отключением электроэнергии, задействованием армии и административного ресурса», — утверждает газета.
Издание отмечает, что за последние месяцы армянские власти вложили очень много энергии и ресурсов в Гюмри: привлекли к голосованию жителей Гюмри, проживающих по всей республике, их родственников и даже привезли 15–20 автобусов для участия в выборах.
«Эта беспрецедентная активность властей привела к тому, что явка оказалась почти вдвое выше, чем на выборах 2021 года. Если тогда на муниципальных выборах участвовали около 26 тысяч человек, а проходной порог составлял 1400 голосов, то на этот раз даже набравший наименьшее количество голосов блок «Мать Армения» набрал 2800 голосов, преодолев барьер в 6%», — заключила газета.
* * * 11:27
Премьер-министр Армении Никол Пашинян после скандальных выборов в Гюмри и Паракаре планирует в ближайшее время провести радикальные изменения в правящей партии, пишет «Грапарак».
По данным газеты, Пашинян хочет показать, что он всеми недоволен, и выполняет свое предвыборное «обещание» о том, что если «Гражданский договор» не победит, то «полетят головы».
Издание отмечает, что армянский премьер исключит из ГД Андраника Кочаряна и Вилена Габриеляна.
«Члены партии допустили накануне, что Вилен по указанию определенных кругов специально отправился в Гюмри, чтобы дискредитировать правящую силу», — пишет газета, добавив, что вопрос поведения Габриеляна обсудят в правлении правящей партии.
В свою очередь, армянский депутат от правящей партии «Гражданский договор» Вилен Габриелян написал в соцсетях, что отказывается от своего мандата после скандального поведения в Гюмри. «Заявление сегодня в установленном порядке передам в администрацию парламента», — сообщил Габриелян. При этом депутат отметил, что одновременно выдвинет кандидатуру на пост члена правления «Гражданского договора».
Напомним, что в день выборов 30 марта Вилен Габриелян в нетрезвом состоянии оскорбил журналистов, допустил ряд матерных фраз в их адрес, а на вопрос, не собирается ли он сложить мандат, заявил, что «так или иначе в 2026 году сменится власть, зачем отказываться от мандата сейчас».