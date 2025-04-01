USD 1.7000
EUR 1.8400
RUB 2.0443
Подписаться на уведомления
Ле Пен о своем аресте
Новость дня
Ле Пен о своем аресте

Пашинян в шоке от выборов и готовит чистки

обновлено 11:58
11:58 2516

Итоги выборов в Гюмри и Паракаре повергли «Гражданский договор» в шок, пишет газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, верхушка правящей силы провела бессонную ночь: часть находилась в штабе Сарика Минасяна, остальные — в Ереване, пытаясь понять причины произошедшего.

«Хотя сверху было дано указание представить поражение как результат честных и справедливых выборов, дескать, они, в отличие от прежней власти, не фальсифицировали выборы. Однако ГД в Гюмри ожидал, что дотянет до 50% + 1 голос, так как организовали классические армянские выборы с отключением электроэнергии, задействованием армии и административного ресурса», — утверждает газета.

Издание отмечает, что за последние месяцы армянские власти вложили очень много энергии и ресурсов в Гюмри: привлекли к голосованию жителей Гюмри, проживающих по всей республике, их родственников и даже привезли 15–20 автобусов для участия в выборах.

«Эта беспрецедентная активность властей привела к тому, что явка оказалась почти вдвое выше, чем на выборах 2021 года. Если тогда на муниципальных выборах участвовали около 26 тысяч человек, а проходной порог составлял 1400 голосов, то на этот раз даже набравший наименьшее количество голосов блок «Мать Армения» набрал 2800 голосов, преодолев барьер в 6%», — заключила газета.

* * * 11:27

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после скандальных выборов в Гюмри и Паракаре планирует в ближайшее время провести радикальные изменения в правящей партии, пишет «Грапарак».

По данным газеты, Пашинян хочет показать, что он всеми недоволен, и выполняет свое предвыборное «обещание» о том, что если «Гражданский договор» не победит, то «полетят головы».

Издание отмечает, что армянский премьер исключит из ГД Андраника Кочаряна и Вилена Габриеляна.

«Члены партии допустили накануне, что Вилен по указанию определенных кругов специально отправился в Гюмри, чтобы дискредитировать правящую силу», — пишет газета, добавив, что вопрос поведения Габриеляна обсудят в правлении правящей партии.

В свою очередь, армянский депутат от правящей партии «Гражданский договор» Вилен Габриелян написал в соцсетях, что отказывается от своего мандата после скандального поведения в Гюмри. «Заявление сегодня в установленном порядке передам в администрацию парламента», — сообщил Габриелян. При этом депутат отметил, что одновременно выдвинет кандидатуру на пост члена правления «Гражданского договора».

Напомним, что в день выборов 30 марта Вилен Габриелян в нетрезвом состоянии оскорбил журналистов, допустил ряд матерных фраз в их адрес, а на вопрос, не собирается ли он сложить мандат, заявил, что «так или иначе в 2026 году сменится власть, зачем отказываться от мандата сейчас».

Парламент Грузии принял закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял закон об «иноагентах»
13:12 94
Трамп надеется на Путина
Трамп надеется на Путина
12:41 641
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям Минобороны заявляет
08:28 3344
Америка перебрасывает военных и штурмовики на Ближний Восток
Америка перебрасывает военных и штурмовики на Ближний Восток
12:17 1042
Трамп будет править Америкой до 86 лет
Трамп будет править Америкой до 86 лет наша корреспонденция
31 мартa 2025, 23:53 4390
Пашинян в шоке от выборов и готовит чистки
Пашинян в шоке от выборов и готовит чистки обновлено 11:58
11:58 2517
Гаджи Велиева задержали
Гаджи Велиева задержали
12:06 1993
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 11:22
11:22 2261
«Катаргейт»: Нетаньяху допросили, его советников арестовали
«Катаргейт»: Нетаньяху допросили, его советников арестовали
10:59 1742
Трамп отказывается от DOGE. Маск вернется в свою компанию
Трамп отказывается от DOGE. Маск вернется в свою компанию
10:41 2957
«Очень важное дело»: реакция Трампа на приговор Ле Пен
«Очень важное дело»: реакция Трампа на приговор Ле Пен
10:20 2269

ЭТО ВАЖНО

Парламент Грузии принял закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял закон об «иноагентах»
13:12 94
Трамп надеется на Путина
Трамп надеется на Путина
12:41 641
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям Минобороны заявляет
08:28 3344
Америка перебрасывает военных и штурмовики на Ближний Восток
Америка перебрасывает военных и штурмовики на Ближний Восток
12:17 1042
Трамп будет править Америкой до 86 лет
Трамп будет править Америкой до 86 лет наша корреспонденция
31 мартa 2025, 23:53 4390
Пашинян в шоке от выборов и готовит чистки
Пашинян в шоке от выборов и готовит чистки обновлено 11:58
11:58 2517
Гаджи Велиева задержали
Гаджи Велиева задержали
12:06 1993
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 11:22
11:22 2261
«Катаргейт»: Нетаньяху допросили, его советников арестовали
«Катаргейт»: Нетаньяху допросили, его советников арестовали
10:59 1742
Трамп отказывается от DOGE. Маск вернется в свою компанию
Трамп отказывается от DOGE. Маск вернется в свою компанию
10:41 2957
«Очень важное дело»: реакция Трампа на приговор Ле Пен
«Очень важное дело»: реакция Трампа на приговор Ле Пен
10:20 2269
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться