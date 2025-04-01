Ле Пен сравнили с Иисусом Христом

Экс-депутат Европарламента от французского ультраправого «Национального объединения» Бруно Голльниш, осужденный вместе с лидером партии Марин Ле Пен за хищение средств ЕС, сравнил приговор французского суда с распятием Иисуса Христа, пишет Politico.

Напомним, что Голльниш в понедельник был признан виновным вместе с Ле Пен в хищении средств, выделенных Европейским парламентом. Он был приговорен к трем годам лишения свободы – два из них условно – и штрафу в размере 50 тысяч евро и запрету баллотироваться на государственные должности в течение следующих пяти лет.

«Иисус Христос также был признан виновным, а он был невиновным», – сказал Голльниш в радиоинтервью, комментируя приговор суда. «Я не сравниваю Марин Ле Пен с Иисусом Христом, но она невиновна, как и я», – добавил он.

75-летний бывший близкий соратник отца Ле Пен, Жан-Мари, заявил, что приговор означает «конец демократии во Франции» и сравнил судьбу Ле Пен с судьбой румынского ультранационалиста Келина Джорджеску.

Джорджеску был лишен права баллотироваться в президенты после того, как Конституционный суд Румынии обнаружил незадекларированное финансирование избирательной кампании и мошенническое использование цифровых технологий, а также вероятную российскую операцию, которая, как полагают, повлияла на результат.

Согласно приговору, вынесенному в понедельник, Ле Пен немедленно лишили права занимать государственные должности в течение пяти лет, что помешает ей баллотироваться на пост президента в 2027 году.

Приговор вызвал шквал резкой реакции со стороны союзников Ле Пен в стране и за рубежом.

Сама Марин Ле Пен, которая является лидером социологических опросов в борьбе за пост президента Франции, назвала приговор суда «политическим решением».

Адвокат Ле Пен заявил, что она обжалует приговор. Но до тех пор запрет баллотироваться на государственные должности остается в силе.