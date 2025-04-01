Как уберечь зрение ребенка

По ее словам, к причинам относятся врожденная катаракта, врожденная глаукома, ретинопатия недоношенных, микрофтальм (уменьшение глазного яблока в размере) и другие: «Эти заболевания вызывают серьезные нарушения зрения у младенцев. Другие нарушения зрения у младенцев включают миопию, гиперметропию и астигматизм. Миопия (близорукость) обусловлена видоизмененной формой глазного яблока или слишком сильным преломлением световых лучей оптической системой глаза (хрусталик, роговица). Миопию можно проверить и скорректировать в раннем возрасте даже когда ребенку 6 месяцев, обусловлена короткой переднезадней осью глазного яблока или недостаточной преломляющей силой роговицы и хрусталика».

Офтальмолог отметила, что если у детей есть косоглазие и амблиопия, то дальнозоркость следует корректировать на ранней стадии: «Астигматизм — патология, при которой нарушается сферичность преломляющей силы глаза. Раннее лечение предотвращает амблиопию. Одной из наиболее распространенных проблем со зрением у младенцев является косоглазие. Если у ребенка после 6-ти месяцев развилось косоглазие, то его должен осмотреть специализированный врач».

Врач-офтальмолог особо отмечает, что излучение телефонов, планшетов и компьютеров приводит к ухудшению зрения. По ее словам, глаз анатомически обладает большой подвижностью и должен постоянно двигаться во всех направлениях: «Когда вы долго смотрите на компьютер, то возникает ощущение сухости роговицы, и в результате этого начинает проявляться ряд проблем. Необходимо защищать глаза от слепящего солнечного света и негативного влияния экрана компьютера, надев качественные антибликовые очки. Не рекомендуется использовать телефон детям в возрасте от 0 до 2 лет. Детям в возрасте от 2 до 5 лет не следует пользоваться телефоном более 1 часа в день. Детям в возрасте от 6 лет и старше не рекомендуется пользоваться телефоном более 2-х часов в день. Следует смотреть на какой-либо предмет, находящийся на расстоянии около 6 метров, в течение 20 секунд через каждые 20 минут нахождения перед экраном. Телефон следует держать на расстоянии 30–40, а планшет и компьютер — 50–70 см от глаз. При соблюдении этих элементарных правил можно предотвратить ухудшение зрения у детей».

Офтальмолог сказала, что время непрерывной работы за компьютером без регламентированного перерыва не может превышать 1-2 часа: «То есть нужно делать перерыв каждые полчаса и в это время выполнять упражнения для глаз. Метод очень простой: во время перерыва нужно смотреть вдаль на открытом воздухе, на балконе, с закрытыми и открытыми глазами».