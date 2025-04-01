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Ле Пен о своем аресте
Новость дня
Ле Пен о своем аресте

Необъявленный визит: Бербок приехала в Киев

11:38 910

Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. По данным внешнеполитического ведомства Германии, Бербок заявила о выделении дополнительной помощи Украине.

«Мы сегодня выделяем Украине дополнительно 130 млн евро», - объявила она. По словам Бербок, средства направят на гуманитарную помощь Украине.

Отмечается, что это одиннадцатый визит Бербок в Украину и, вероятно, последний на этом посту.

Кроме того, в Киев также прибыл глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

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