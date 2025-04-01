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Евросоюз подготовил «жесткий» ответ Америке

11:41 958

Евросоюз в ответ на торговые пошлины США укрепит единство своего внутреннего рынка, регулированием которого занимается Еврокомиссия (ЕК).

Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

«Нашим ответом на тарифы США должно стать укрепление единства европейского рынка», - сказала она, пообещав «стереть остающиеся торговые барьеры между странами ЕС», что фактически означает увеличение экономических возможностей ЕК и сокращение полномочий правительств государств - членов сообщества.

По ее словам, ЕС подготовил план жестких мер в ответ на тарифы США, но пока не хочет их применять, надеясь на переговорное решение. 

Еврокомиссия ждет новые тарифы США 2 апреля, они могут быть введены в отношении полупроводников, медицинских препаратов и древесины, сообщила фон дер Ляйен.

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