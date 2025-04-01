USD 1.7000
EUR 1.8400
RUB 2.0443
Подписаться на уведомления
Ле Пен о своем аресте
Новость дня
Ле Пен о своем аресте

США и Дания решают судьбу Гренландии

11:46 861

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен на этой неделе встретится с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что это станет первыми переговорами на высоком уровне после переизбрания Дональда Трампа и его заявлений о намерении «взять под контроль» Гренландию.

По данным газеты, Расмуссен и Рубио планируют провести переговоры на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которая стартует 3 апреля. Однако собеседники FT предостерегают, что из-за напряженности в отношениях между Копенгагеном и Вашингтоном встречу могут отменить.

«Cейчас дипломатические контакты между США и Данией сведены к минимуму», - сказал источник издания в правительстве Дании.

В Госдепе США отказались комментировать возможность проведения встречи на этой неделе.

Напомним, что 28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл на американскую военную базу в северо-западной части Гренландии и повторил заявления о том, что Дания является плохим союзником для острова. Он также повторил утверждение президента Дональда Трампа о том, что остров является жизненно важным для национальной безопасности США.

Парламент Грузии принял закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял закон об «иноагентах»
13:12 101
Трамп надеется на Путина
Трамп надеется на Путина
12:41 645
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям Минобороны заявляет
08:28 3345
Америка перебрасывает военных и штурмовики на Ближний Восток
Америка перебрасывает военных и штурмовики на Ближний Восток
12:17 1046
Трамп будет править Америкой до 86 лет
Трамп будет править Америкой до 86 лет наша корреспонденция
31 мартa 2025, 23:53 4392
Пашинян в шоке от выборов и готовит чистки
Пашинян в шоке от выборов и готовит чистки обновлено 11:58
11:58 2522
Гаджи Велиева задержали
Гаджи Велиева задержали
12:06 2003
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 11:22
11:22 2262
«Катаргейт»: Нетаньяху допросили, его советников арестовали
«Катаргейт»: Нетаньяху допросили, его советников арестовали
10:59 1744
Трамп отказывается от DOGE. Маск вернется в свою компанию
Трамп отказывается от DOGE. Маск вернется в свою компанию
10:41 2962
«Очень важное дело»: реакция Трампа на приговор Ле Пен
«Очень важное дело»: реакция Трампа на приговор Ле Пен
10:20 2272

ЭТО ВАЖНО

Парламент Грузии принял закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял закон об «иноагентах»
13:12 101
Трамп надеется на Путина
Трамп надеется на Путина
12:41 645
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям Минобороны заявляет
08:28 3345
Америка перебрасывает военных и штурмовики на Ближний Восток
Америка перебрасывает военных и штурмовики на Ближний Восток
12:17 1046
Трамп будет править Америкой до 86 лет
Трамп будет править Америкой до 86 лет наша корреспонденция
31 мартa 2025, 23:53 4392
Пашинян в шоке от выборов и готовит чистки
Пашинян в шоке от выборов и готовит чистки обновлено 11:58
11:58 2522
Гаджи Велиева задержали
Гаджи Велиева задержали
12:06 2003
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 11:22
11:22 2262
«Катаргейт»: Нетаньяху допросили, его советников арестовали
«Катаргейт»: Нетаньяху допросили, его советников арестовали
10:59 1744
Трамп отказывается от DOGE. Маск вернется в свою компанию
Трамп отказывается от DOGE. Маск вернется в свою компанию
10:41 2962
«Очень важное дело»: реакция Трампа на приговор Ле Пен
«Очень важное дело»: реакция Трампа на приговор Ле Пен
10:20 2272
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться