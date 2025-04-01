США и Дания решают судьбу Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен на этой неделе встретится с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что это станет первыми переговорами на высоком уровне после переизбрания Дональда Трампа и его заявлений о намерении «взять под контроль» Гренландию.

По данным газеты, Расмуссен и Рубио планируют провести переговоры на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которая стартует 3 апреля. Однако собеседники FT предостерегают, что из-за напряженности в отношениях между Копенгагеном и Вашингтоном встречу могут отменить.

«Cейчас дипломатические контакты между США и Данией сведены к минимуму», - сказал источник издания в правительстве Дании.

В Госдепе США отказались комментировать возможность проведения встречи на этой неделе.

Напомним, что 28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл на американскую военную базу в северо-западной части Гренландии и повторил заявления о том, что Дания является плохим союзником для острова. Он также повторил утверждение президента Дональда Трампа о том, что остров является жизненно важным для национальной безопасности США.