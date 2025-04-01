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Эксклюзивный продукт Kontakt «Ничего» был распродан за три дня

11:55 992

Новый и уникальный продукт известной сети магазинов электроники Kontakt «Ничего» в кратчайшие сроки стал виральным. Так, стоки этого товара, который сеть вынесла на рынок в ограниченном количестве – всего 500 единиц, были полностью распроданы в течение 3 дней.

А для чего нужен «Ничего»?

Предлагая это новшество своим клиентам, Kontakt передает одновременно серьезное и юмористическое послание: иногда даже снижение ожиданий до нуля может подарить человеку улыбку. Эта коробка, буквально заполненная «Ничем», подойдет как для личного пользования, так и в качестве неожиданного сюрприза для ваших близких. В составе продукта четко указано, что он на 100% состоит из ничего. Где хранить продукт, решать только вам, ведь «ничто» может существовать где угодно.

Что еще интереснее, Kontakt также дает полную гарантию на этот необычный продукт: ничего не случится!

Следует отметить, что продукция Heç ne была выставлена на продажу на сайте kontakt.az по случаю 1 апреля - Дня смеха.

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