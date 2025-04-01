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Ле Пен о своем аресте
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Ле Пен о своем аресте

Гаджи Велиева задержали

Инара Рафикгызы
12:06 2008

Задержан председатель Общественного объединения «Молодые ветераны» Гаджи Велиев.

Как сообщает haqqin.az, в связи с расследованием уголовного дела Велиев задержан сотрудниками Главного управления полиции Баку.

Информацию подтвердил начальник отдела пресс-службы МВД Нурлан Алиев.

В отношении Велиева возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство) Уголовного кодекса.

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