Гаджи Велиева задержали
12:06 2008
Задержан председатель Общественного объединения «Молодые ветераны» Гаджи Велиев.
Как сообщает haqqin.az, в связи с расследованием уголовного дела Велиев задержан сотрудниками Главного управления полиции Баку.
Информацию подтвердил начальник отдела пресс-службы МВД Нурлан Алиев.
В отношении Велиева возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство) Уголовного кодекса.
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