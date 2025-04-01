Посол Юрий Гусев: «Украина уничтожила 895 000 российских военных. Путин готовит еще 280 000 солдат»

Украинский народ поражает мир беспрецедентной героической и самоотверженной борьбой за свой суверенитет. Вооруженным силам Украины, лишенным всеобъемлющей и масштабной поддержки США в контексте разворота внешней политики новой администрации Белого дома, вновь удалось переместить театр военных действий на территорию России. Украинцы продолжают наносить болезненные удары по российской армии, преградив путь к оккупации новых городов и территорий. С первого дня войны азербайджанское общество выразило консолидацию и солидарность с жертвой военной интервенции. А правительство Азербайджана продолжает оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от военных действий. Мы неоднократно подчеркивали, что от исхода российско-украинской войны зависит судьба не только Украины и ее народа, но и всего евразийского политического пространства. В интервью haqqin.az посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев делится своим видением дальнейшего развития военно-политической ситуации.

- Как Вы оцениваете текущую ситуацию на фронте? - Важно отметить, что российская агрессия началась в 2014 году с оккупации Крыма и военных действий в Донецкой и Луганской областях, а с момента полномасштабного вторжения мы освободили 40% территорий, временно оккупированных начиная с 2022 года, и 28% территорий временно оккупированных начиная с 2014 года. В 2023 году Украина лишила Россию господства в Черном море, а в 2024 году перенесла боевые действия на территорию врага, начав Курскую операцию. Ситуация на фронте остается сложной. Россия имеет численное преимущество в некоторых секторах, ежедневно атакуя дронами и ракетами. Однако она несет огромные потери – около 1500 человек в день. Общие потери российской оккупационной армии превысили 895 000 военных. Несмотря на эти колоссальные потери, враг не смог добиться значительного продвижения и оккупации новых территорий Украины. Украина активно использует беспилотные технологии, уничтожая ключевые военные объекты врага. В 2024 году дроны поразили более 461 000 целей, уничтожено 13 000 артиллерийских систем противника. Мы лишили Россию 33% ее Черноморского флота, вынудив его переместиться в Новороссийск. Россия продолжает удары по нашей территории, но Украина эффективно отвечает, поражая военные объекты агрессора: оружейные склады, аэродромы и другие объекты. Мы будем продолжать борьбу, пока Украина вместе со всем мировым сообществом полностью не добьется справедливого мира. - Недавно было объявлено о новой инициативе по мирному урегулированию. Какова позиция Украины? - Украина, как никто другой, заинтересована в скором завершении войны и достижении всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира. Именно поэтому мы поддержали предложение США о временном прекращении огня. Однако Россия продолжает выдвигать условия, направленные на затягивание войны, а не на ее окончание. Российское руководство боится прямо сказать мировому сообществу, что хочет продолжать войну, поэтому Москва создает вокруг идеи перемирия такие условия, которые либо делают его невозможным, либо откладывают на неопределенный срок. Несколько дней назад президент Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул: «В течение недели под ударом находилось большинство регионов Украины. 1310 российских управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов, большинство — «шахедов», ещё девять ракет разных типов, включая баллистические. Значительную часть удалось сбить нашим военным ПВО, мобильными огневыми группами, всеми подразделениями, задействованными для защиты неба. Россия затягивает войну, и мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему она готовится. Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей. Спасибо всем лидерам и государствам, которые это понимают и продолжают поддержку. Стабильность и предсказуемость поддержки Украины имеют огромное значение. Спасибо каждой стране, которая помогает нам с системами ПВО и инвестирует в наше оборонное производство. Всё это помогает защищать Украину». Главные причины этой войны – отрицание Путиным права Украины на существование и его стремление уничтожить наше государство и народ. Конечной целью кремлевской власти, на наш взгляд, остается захват всей Украины. Но ей никогда это не удастся. Попирая основополагающие принципы международного права, Москва добивается новых границ, установления сфер влияния, фактически стремясь создать новую «Ялту». При этом российская сторона не готовится к миру – она продолжает наращивать военное производство, увеличивает численность армии на 150 тысяч человек и формирует 12–15 новых дивизий. Россия уже готовит часть этих сил для учений в Беларуси, у самой границы с Украиной, что является подготовкой к новым наступательным действиям. В 2025 году Кремль планирует мобилизовать еще 280 000 человек, чтобы восполнить потери. Украина не просто защищает себя. Мы сдерживаем миллионную российскую армию. Россия имеет 220 боевых бригад, Украина – 110, а вся Европа – 80. Без Украины Европа окажется под угрозой. Кремль значительно увеличил производство баллистических и крылатых ракет, управляемых авиабомб и ударных дронов. По данным российского командования, если планы на 2025 год будут реализованы, Россия сможет запускать до 500 дронов-камикадзе в одном ударе. Если российская сторона действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить ежедневные атаки на Украину, а не искать новые поводы для продолжения войны. 21 ноября 2024 года Россия впервые применила против Украины баллистическую ракету средней дальности, а ранее привлекла к войне северокорейских военных. Это доказывает, что Кремль делает сознательный выбор в пользу эскалации. Поддержка Украины – это не благотворительность, а лучшая инвестиция в безопасность всего евроатлантического сообщества и мира в целом.

- Какие основные результаты были достигнуты на технических переговорах между Украиной и США в Эр-Рияде, и как Киев намерен реализовать достигнутые договоренности? - Основные результаты, достигнутые на встречах в Эр-Рияде, включают два ключевых аспекта: свободу судоходства в Черном море и прекращение огня в отношении энергетических объектов. Украинская делегация активно сотрудничает с американскими коллегами, и мы достигли значительных успехов в этих областях. Например, была достигнута договоренность о прекращении огня в Черном море, которая касается не только гражданского судоходства, но и портов. Однако важно подчеркнуть, что это соглашение не распространяется на российские военные корабли. Если российские военные корабли, находящиеся в восточной части Черного моря, войдут в территориальные воды Украины, это будет восприниматься как угроза, и Украина оставляет за собой право защищать свои воды. Также была достигнута договоренность о прекращении огня в отношении энергетических объектов, включая электростанции, подстанции и другие важные инфраструктурные объекты. Украина рассматривает этот процесс как начавшийся с момента публикации официального украинско-американского заявления после встречи с американскими партнерами. Мы считаем, что США сыграли важную роль в содействии нашей позиции по вопросам освобождения украинских граждан, удерживаемых в российских тюрьмах, и возвращения детей, насильно вывезенных российской стороной на свою территорию. Что касается реализации этих договоренностей, Украина полностью привержена их выполнению и активно работает с США и европейскими партнерами, чтобы обеспечить их реализацию на практике. Мы понимаем, что важно не только достичь соглашений, но и гарантировать их выполнение, и в этом контексте США играют ключевую роль в качестве посредника. Однако мы также осознаем, что Россия часто пытается манипулировать такими соглашениями, и поэтому мы должны быть готовыми к противодействию любым попыткам российской стороны её нарушить. Важно отметить, что США не обсуждали снятие санкций с России в рамках этих переговоров, несмотря на попытки российской стороны создать впечатление, что снятие санкций является условием для выполнения соглашений. Мы считаем, что давление на Россию необходимо продолжить, чтобы заставить её выполнять взятые на себя обязательства. Это, в свою очередь, поможет продвигаться в направлении справедливого и долгосрочного мира. - Украина продолжает активно участвовать в работе международных организаций, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Нам известно, что Украина вновь выдвинула свою кандидатуру в Исполнительный совет этой Организации. С чем связано такое решение? - Да, действительно, в ходе 108-го заседания Исполнительного совета ОЗХО Украина вновь номинировала свою кандидатуру в Исполнительный совет. Голосование по этому вопросу состоится в ходе 30-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, которая пройдет в Гааге 24–28 ноября этого года. Повторное выдвижение Украины обусловлено необходимостью продолжать систематически доводить до международного сообщества информацию о военных преступлениях путинского режима, которые он продолжает совершать против Украины и ее народа. В частности, речь идет о применении против Сил Обороны Украины запрещенных химических веществ, что является грубым нарушением пункта 5 статьи 1 Конвенции о запрещении химического оружия. Именно поэтому мы призываем наших стратегических партнеров и все дружественные страны поддержать кандидатуру Украины, а также рассмотреть возможность выдвижения своей кандидатуры в Исполнительный совет ОЗХО, чтобы помочь Украине добиваться немедленного прекращения военных преступлений с применением химического оружия.