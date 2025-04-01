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Ле Пен о своем аресте

Америка перебрасывает военных и штурмовики на Ближний Восток

12:17 1053

Пентагон перебросил несколько штурмовиков A-10 Военно-воздушных сил Национальной гвардии США из штата Айдахо на Ближний Восток, сообщил журнал Air and Space Forces Magazine.

По его информации, вместе с самолетами в регион, входящий в зону ответственности Центрального командования ВС США, прибыли более 300 американских военнослужащих. Отмечается, что передислокация штурмовиков была осуществлена вскоре после того, как ВВС США подтвердили прибытие стратегических бомбардировщиков B-2 на авиабазу Диего-Гарсия на архипелаге Чагос в Индийском океане. Переброска дополнительных сил на Ближний Восток связана с началом операции американских вооруженных сил против йеменских хуситов, пишет журнал. Не уточняется, какие задачи будут стоять перед штурмовиками A-10.

28 марта газета The Daily Telegraph (DT) со ссылкой на военный источник сообщила, что Пентагон перебрасывает на авиабазу Диего-Гарсия еще четыре стратегических бомбардировщика B-2 Spirit в дополнение к трем тяжелым самолетам-«невидимкам», которые прилетели на остров ранее.

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