Порошенко увидел в сделке с США угрозу Украине
Заключение ресурсной сделки с США станет угрозой для суверенитета Украины.
Об этом заявил бывший президент республики, депутат Верховной Рады Петр Порошенко в Facebook.
Он призвал Владимира Зеленского срочно встретиться с главами парламентских фракций, чтобы обсудить содержание и условия этого соглашения, и напомнил, что Зеленский сам предложил Трампу идею со сделкой по предоставлению доступа к украинским недрам в обмен на продолжение военной помощи.
30 марта Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минеральным ресурсам, что, по его словам, приведет украинского президента к серьезным проблемам.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что новое соглашение предоставляет США не только доступ к украинским редкоземельным металлам, но и возможность извлекать выгоду из экономических проектов Киева.