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Ле Пен о своем аресте

Порошенко увидел в сделке с США угрозу Украине

12:35 523

Заключение ресурсной сделки с США станет угрозой для суверенитета Украины.

Об этом заявил бывший президент республики, депутат Верховной Рады Петр Порошенко в Facebook.

Он призвал Владимира Зеленского срочно встретиться с главами парламентских фракций, чтобы обсудить содержание и условия этого соглашения, и напомнил, что Зеленский сам предложил Трампу идею со сделкой по предоставлению доступа к украинским недрам в обмен на продолжение военной помощи.

30 марта Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по критически важным минеральным ресурсам, что, по его словам, приведет украинского президента к серьезным проблемам.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что новое соглашение предоставляет США не только доступ к украинским редкоземельным металлам, но и возможность извлекать выгоду из экономических проектов Киева.

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