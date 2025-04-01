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Ле Пен о своем аресте

Трамп надеется на Путина

12:41 651

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что президент России Владимир Путин заключит соглашение о прекращении огня в Украине и ему не придется вводить вторичные пошлины на российскую нефть. Об этом Трамп сказал 31 марта во время общения с журналистами, видео выступления президента США опубликовало агентство Bloomberg.

«Я хочу, чтобы он заключил сделку, чтобы прекратились убийства российских солдат, украинских солдат и других людей», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, серьезно ли он настроен ввести пошлины на российскую нефть.

Трамп также добавил, что хочет убедиться, что он [Путин] доведет дело до конца.

«Я думаю, он выполнит это. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть, но, я думаю, это то, что я мог бы сделать, если посчитаю, что он не справляется с работой… Я думаю, он выполнит то, что сказал мне, и я думаю, он выполнит свою часть сделки», — добавил президент США.

Дональд Трамп заявил в интервью NBC News 30 марта, что был «очень зол», когда Владимир Путин предложил ввести временное управление в Украине. Тогда же Трамп сообщил, что готов ввести вторичные пошлины в размере 25% на экспорт российской нефти, если по вине России соглашение о прекращении огня в Украине не будет заключено. Позже во время общения с журналистами Трамп сказал, что с Путиным «нужно договариваться, независимо от того, нравится он вам или нет». В Кремле, комментируя сообщение NBC News о недовольстве Трампа, заявили, что Россия «продолжает работу с американской стороной».

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