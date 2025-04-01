Трамп расхваливает товарища Кима

Трамп рассказал, что между администрацией США и Северной Кореей «существует связь» и не исключил возможность возобновления переговоров с этой страной. Президент США сделал это заявление в ответ на вопрос, планирует ли он в ближайшее время связаться с КНДР или ее лидером Ким Чен Ыном.

«Вам, людям, неприятно это слышать, но это очень важно общаться с Кимом. У нас прекрасные отношения. Он умный парень. Я очень хорошо его знаю», - сказал президент США.

Издание напомнило, что Трамп при своей предыдущей каденции, в 2018 и 2019 годах, проводил переговоры с лидером Северной Кореи, которые не привели ни к каким результатам. При администрации президента Джо Байдена США тоже не достигли прогресса в сдерживании ракетных и ядерных амбиций Северной Кореи.