Финляндия готовится к возобновлению отношений с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости морально подготовить граждан страны к возможному восстановлению политических контактов с Россией.
Он подчеркнул, что несмотря на нынешние обстоятельства, Финляндия и Россия остаются соседями с общей границей в 1350 км, а перспективы нормализации отношений зависят от развития ситуации в Украине.
«В Финляндии мы должны быть готовы к тому, что рано или поздно диалог на политическом уровне может возобновиться. Сейчас трудно сказать, когда именно это произойдёт. Но факт остаётся фактом: Россия была и остаётся нашим соседом», — заявил Стубб на пресс-конференции.
После начала войны в Украине Финляндия приняла решение о вступлении в НАТО. В результате этого шага двусторонние отношения между Москвой и Хельсинки фактически были приостановлены. Российская сторона восприняла вступление Финляндии в альянс как угрозу своей национальной безопасности и разместила войска у границы. В ответ Финляндия закрыла пограничные переходы, обвинив Россию в организации миграционного кризиса и целенаправленной отправке беженцев.
В ноябре 2024 года МВД Финляндии заявило, что не рассматривает возможность открытия границы с Россией из-за сохраняющейся угрозы. На данный момент страна также продолжает строительство заграждений на границе.