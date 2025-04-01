Финляндия готовится к возобновлению отношений с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости морально подготовить граждан страны к возможному восстановлению политических контактов с Россией.

Он подчеркнул, что несмотря на нынешние обстоятельства, Финляндия и Россия остаются соседями с общей границей в 1350 км, а перспективы нормализации отношений зависят от развития ситуации в Украине.

«В Финляндии мы должны быть готовы к тому, что рано или поздно диалог на политическом уровне может возобновиться. Сейчас трудно сказать, когда именно это произойдёт. Но факт остаётся фактом: Россия была и остаётся нашим соседом», — заявил Стубб на пресс-конференции.