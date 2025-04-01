Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»

Парламент Грузии во вторник, 1 апреля, принял закон об «иноагентах», который, по словам его автора, депутата от «Грузинской мечты» Арчила Гордуладзе, стал переводом американского Foreign Agents Registration Act.

В пояснительной записке к документу указано, что первый закон об иностранном влиянии, аналогичный российскому и вступивший в силу в августе 2024 года, оказался недостаточно эффективным. Многие некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа, избегают регистрации и предпочитают нести ответственность за нарушение требований по этому закону.

Новый законопроект определяет понятие иностранного агента, регулирует порядок регистрации иноагентов, представление их финансовой декларации и другие вопросы. За уклонение от требований грозит уголовная ответственность. Документ предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических.

Отличие нового закона в том, что он может коснуться и рядовых граждан.