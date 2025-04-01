USD 1.7000
EUR 1.8400
RUB 2.0443
Подписаться на уведомления
Ле Пен о своем аресте
Новость дня
Ле Пен о своем аресте

Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»

13:12 115

Парламент Грузии во вторник, 1 апреля, принял закон об «иноагентах», который, по словам его автора, депутата от «Грузинской мечты» Арчила Гордуладзе, стал переводом американского Foreign Agents Registration Act.

В пояснительной записке к документу указано, что первый закон об иностранном влиянии, аналогичный российскому и вступивший в силу в августе 2024 года, оказался недостаточно эффективным. Многие некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа, избегают регистрации и предпочитают нести ответственность за нарушение требований по этому закону.

Новый законопроект определяет понятие иностранного агента, регулирует порядок регистрации иноагентов, представление их финансовой декларации и другие вопросы. За уклонение от требований грозит уголовная ответственность. Документ предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических.

Отличие нового закона в том, что он может коснуться и рядовых граждан.

Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
13:12 116
Трамп надеется на Путина
Трамп надеется на Путина
12:41 655
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям Минобороны заявляет
08:28 3349
Америка перебрасывает военных и штурмовики на Ближний Восток
Америка перебрасывает военных и штурмовики на Ближний Восток
12:17 1063
Трамп будет править Америкой до 86 лет
Трамп будет править Америкой до 86 лет наша корреспонденция
31 мартa 2025, 23:53 4396
Пашинян в шоке от выборов и готовит чистки
Пашинян в шоке от выборов и готовит чистки обновлено 11:58
11:58 2537
Гаджи Велиева задержали
Гаджи Велиева задержали
12:06 2026
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 11:22
11:22 2268
«Катаргейт»: Нетаньяху допросили, его советников арестовали
«Катаргейт»: Нетаньяху допросили, его советников арестовали
10:59 1754
Трамп отказывается от DOGE. Маск вернется в свою компанию
Трамп отказывается от DOGE. Маск вернется в свою компанию
10:41 2972
«Очень важное дело»: реакция Трампа на приговор Ле Пен
«Очень важное дело»: реакция Трампа на приговор Ле Пен
10:20 2276

ЭТО ВАЖНО

Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
13:12 116
Трамп надеется на Путина
Трамп надеется на Путина
12:41 655
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям
Армения снова стреляет по азербайджанским позициям Минобороны заявляет
08:28 3349
Америка перебрасывает военных и штурмовики на Ближний Восток
Америка перебрасывает военных и штурмовики на Ближний Восток
12:17 1063
Трамп будет править Америкой до 86 лет
Трамп будет править Америкой до 86 лет наша корреспонденция
31 мартa 2025, 23:53 4396
Пашинян в шоке от выборов и готовит чистки
Пашинян в шоке от выборов и готовит чистки обновлено 11:58
11:58 2537
Гаджи Велиева задержали
Гаджи Велиева задержали
12:06 2026
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 11:22
11:22 2268
«Катаргейт»: Нетаньяху допросили, его советников арестовали
«Катаргейт»: Нетаньяху допросили, его советников арестовали
10:59 1754
Трамп отказывается от DOGE. Маск вернется в свою компанию
Трамп отказывается от DOGE. Маск вернется в свою компанию
10:41 2972
«Очень важное дело»: реакция Трампа на приговор Ле Пен
«Очень важное дело»: реакция Трампа на приговор Ле Пен
10:20 2276
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться