Киев назвал принципиальное условие по переговорам с США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что соглашение с США о редкоземельных металлах не должно противоречить пути Украины в Европейский Союз.

«Это одна из принципиальных позиций Украины», — сказал он во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок. «В этом контексте также стоит отметить, что это соглашение, по которому мы начали переговоры, ни в коем случае не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в Европейский Союз», — добавил Сибига.