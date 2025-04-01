Киев назвал принципиальное условие по переговорам с США
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что соглашение с США о редкоземельных металлах не должно противоречить пути Украины в Европейский Союз.
«Это одна из принципиальных позиций Украины», — сказал он во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок. «В этом контексте также стоит отметить, что это соглашение, по которому мы начали переговоры, ни в коем случае не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в Европейский Союз», — добавил Сибига.
*** 13:21
Украина и США провели первый раунд консультаций по обновленному проекту соглашения о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Евгений Сибига.
По его словам, 28 марта МИД Украины получил от американской стороны новый текст документа по дипломатическим каналам.
«Мы начали консультации с американской стороной по тексту соглашения. Уже состоялся первый раунд. Будем работать над тем, чтобы добиться взаимоприемлемого варианта для подписания», — заявил Сибига.