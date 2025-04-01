Зять Ильхама Рагимова скупает магазины беспошлинной торговли

Немецкая компания Gebr. Heinemann вышла из бизнеса магазинов беспошлинной торговли в Домодедово и Шереметьево. Как сообщает РБК, теперь владелец крупнейших операторов duty free в этих аэропортах — бывший совладелец «Киевской площади» Араз Мехтиев. Это следует из выписок торгового реестра Кипра, которые изучил РБК. Обе сделки были закрыты в конце апреля 2024 года, но ранее о них не сообщалось. Представитель Gebr. Heinemann на запрос РБК не ответил. Связаться с Аразом Мехтиевым изданию не удалось.

Один из крупнейших мировых дистрибьюторов и операторов розничных магазинов беспошлинной торговли, Gebr. Heinemann, работал в России с 2007 года. Свои магазины, как писал «Коммерсантъ», немецкая компания изначально развивала в аэропорту Домодедово. Их представляло ООО «Трэвел Ритейл Домодедово», учредителем которого выступает кипрская фирма Rubis Holdings Limited. По состоянию на февраль 2025 года российская компания, исходя их данных реестра Федеральной таможенной службы (ФТС), была крупнейшим оператором точек беспошлинной торговли на территории Домодедово: магазины работают под брендом Sky Duty Free. После выхода в Россию Gebr. Heinemann активно наращивала присутствие на этом рынке: с 2009 года она развивала магазины беспошлинной торговли и в другом московском аэропорту — Шереметьево. Спустя несколько лет под контроль немецкой компании перешел старейший российский оператор магазинов duty free — компания «Аэроферст»: Gebr. Heinemann выкупила долю «Аэрофлота» в совместном предприятии с ирландским оператором Aer Rianta International, писали «Ведомости». А в 2013 году было создано АО «Империал Дьюти Фри» — совместное предприятие Gebr. Heinemann и самого аэропорта Шереметьево (АО «МАШ»). Но весной 2024 года немецкая Gebr. Heinemann перестала быть акционером фирмы Rubis Holdings Limited, свидетельствуют данные кипрского реестра. По состоянию на конец 2023 года зарегистрированная на Кипре компания по-прежнему оставалась владельцем 100% ООО «Трэвел Ритейл Домодедово», следует из бухгалтерской отчетности российского юрлица. В самой Rubis Holdings Limited немецкому оператору магазинов беспошлинной торговли на момент сделки принадлежало 50%.

Тогда же, в апреле 2024 года, Gebr. Heinemann вышла из капитала другой зарегистрированной на Кипре фирмы — Jullianita Limited, где ей тоже принадлежало 50%. Эта компания — совладелец АО «Империал Дьюти Фри», одного из крупных на данный момент операторов duty free в Шереметьево. В 2020 году Jullianita Limited принадлежал 41,6% АО «Империал Дьюти Фри», говорится в отчетности последнего. Основным акционером общества в документе указан сам аэропорт Шереметьево, информация о владельцах за более поздние периоды в отчетности не раскрывалась. В пресс-службе аэропорта уточнили РБК, что на текущий момент АО «МАШ» принадлежит 58,4% оператора duty free, а у Jullianita Limited по-прежнему 41,6%. Информация о бенефициарах последней в АО «МАШ» отсутствует, добавил представитель Шереметьево. Покупателем долей Gebr. Heinemann в кипрских компаниях — владельцах операторов магазинов duty free в московских аэропортах стал бизнесмен Араз Мехтиев, следует из данных торгового реестра Кипра. Предприниматель появился в составе акционеров компаний еще в 2021 году: тогда ему перешло по 25% в Jullianita Limited и в Rubis Holdings Limited. Но с Аразом Мехтиевым может быть связана фирма, которая стала совладельцем кипрских компаний еще за несколько лет до появления его самого в списке акционеров. Речь идет о зарегистрированной в Дубае Greenway International, которую источники «Ведомостей» в 2018 году называли компанией Мехтиева. Она появилась в составе учредителей Rubis Holdings Limited и Jullianita Limited в 2015–2016 годах, говорится в выписках. Изначально Greenway International принадлежало по 50% в каждой компании, но с вхождением Мехтиева в их капитал ее доля снизилась до 25%. С конца апреля 2024 года азербайджанский предприниматель указан в материалах Rubis Holdings Limited и Jullianita Limited как их единственный владелец.