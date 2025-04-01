Впервые в истории: Bayraktar наносит точный удар гиперзвуковой ракетой по морской цели
Боевой беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB3, разработанный турецкой оборонной компанией Baykar для морских платформ, успешно нанес точный удар по цели с использованием гиперзвуковой ракеты IHA-122, созданной компанией Roketsan.
Данное событие стало историческим: впервые беспилотник, запущенный с платформы с короткой взлетно-посадочной полосой, поразил удаленную морскую цель в координации с другим беспилотным летательным аппаратом. Данное событие знаменует новую эру интегрированной беспилотной войны.
Bayraktar TB3 вылетел с авиабазы Даламан в юго-западной провинции Мугла (Турция) и провел испытательный полет над Средиземным морем, неся гиперзвуковую ракету IHA-122. В ходе испытания беспилотник Bayraktar TB2, находившийся в зоне поражения, обеспечил лазерное целеуказание на плавучую цель размером 6×6 метров, расположенную на расстоянии более 50 километров. Получив координаты в реальном времени, Bayraktar TB3 выпустил ракету, которая с первой попытки точно поразила цель.
Как отмечает американский военный аналитический портал Army Recognition, этот успешный удар стал не только первым запуском IHA-122 с Bayraktar TB3, но и первым случаем взаимодействия двух разных беспилотных платформ в рамках точечной системы наведения: один аппарат обозначает цель, другой наносит удар. Подобная тактика крайне редко демонстрируется в мировых конфликтах с применением дронов.
Bayraktar TB3: новый этап в развитии беспилотной авиации
Bayraktar TB3 — первый в мире беспилотный летательный аппарат, созданный для авианосцев. Этот средневысотный, долговременный (MALE) боевой дрон имеет размах крыльев 14 метров и максимальную взлетную массу около 1450 килограммов. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания, способен подниматься на высоту свыше 9000 метров и находиться в воздухе более 24 часов. Его конструкция позволяет выполнять разведывательные, наблюдательные, рекогносцировочные и ударные миссии, неся до 280 килограммов боевой нагрузки, включая высокоточные бомбы и интеллектуальные микроракеты.
Специально разработанный для взлета и посадки на военные корабли с короткой взлетно-посадочной полосой Bayraktar TB3 оснащен складывающимися крыльями и размещается на флагмане ВМС Турции — TCG Anadolu. Это событие стало революционным для военной доктрины Турции, поскольку впервые ее военно-морской флот получил возможность применять беспилотную авиацию для ударов по морским целям без привязки к стационарным авиабазам.
Bayraktar TB3 способен нести ракеты класса «воздух-земля» и «воздух-воздух», разработанные компанией Roketsan, а теперь успешно продемонстрировал возможность боевого применения гиперзвуковых ракет.
IHA-122: гиперзвуковая ракета нового поколения
Интеграция Bayraktar TB3 с высокоточными боеприпасами, такими как IHA-122, значительно расширяет возможности морских беспилотных ударных платформ. Как отмечает Army Recognition, это оружие обладает низкой эффективной площадью рассеяния и возможностью оперативного развертывания.
IHA-122 — это гиперзвуковая ракета класса «воздух-земля», созданная на базе артиллерийской ракеты TRG-122, входящей в семейство управляемых ракет Roketsan. Она имеет калибр 122 мм, оснащена твердотопливным ракетным двигателем, что позволяет ей достигать сверхзвуковой скорости, а также лазерной головкой самонаведения для точного поражения как неподвижных, так и движущихся целей.
При запуске с БПЛА дальность ракеты IHA-122 превышает 50 километров, что делает ее эффективной для ударов по удаленным и стратегически важным объектам. Ранее она уже тестировалась с более крупными беспилотниками, такими как Bayraktar Akıncı, но впервые была применена в боевых условиях с тактического дрона, пригодного для эксплуатации на авианосцах.
Разработка IHA-122 специально адаптирована для беспилотных платформ, что расширяет стратегические возможности турецких вооруженных сил, предлагая высокоскоростное и относительно недорогое решение, не подвергающее опасности пилотируемые самолеты.
Революция в беспилотной войне
Скоординированные действия Bayraktar TB2 и TB3 демонстрируют растущие возможности Турции в области сетецентрической войны и взаимодействия беспилотных систем. В отличие от традиционных ударов дронов, которые зависят от единственного аппарата для разведки и атаки, это испытание иллюстрирует новую операционную модель, при которой несколько беспилотных платформ могут выполнять тактические задачи в реальном времени.
Такая стратегия существенно повышает выживаемость, гибкость и эффективность ударов как в традиционных, так и в асимметричных конфликтах.
В целом, этот успех подчеркивает значительный прогресс турецкой оборонной промышленности в сфере беспилотных систем и интеграции передовых боеприпасов.