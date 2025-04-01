Впервые в истории: Bayraktar наносит точный удар гиперзвуковой ракетой по морской цели

Боевой беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB3, разработанный турецкой оборонной компанией Baykar для морских платформ, успешно нанес точный удар по цели с использованием гиперзвуковой ракеты IHA-122, созданной компанией Roketsan. Данное событие стало историческим: впервые беспилотник, запущенный с платформы с короткой взлетно-посадочной полосой, поразил удаленную морскую цель в координации с другим беспилотным летательным аппаратом. Данное событие знаменует новую эру интегрированной беспилотной войны.

Bayraktar TB3 вылетел с авиабазы Даламан в юго-западной провинции Мугла (Турция) и провел испытательный полет над Средиземным морем, неся гиперзвуковую ракету IHA-122. В ходе испытания беспилотник Bayraktar TB2, находившийся в зоне поражения, обеспечил лазерное целеуказание на плавучую цель размером 6×6 метров, расположенную на расстоянии более 50 километров. Получив координаты в реальном времени, Bayraktar TB3 выпустил ракету, которая с первой попытки точно поразила цель. Как отмечает американский военный аналитический портал Army Recognition, этот успешный удар стал не только первым запуском IHA-122 с Bayraktar TB3, но и первым случаем взаимодействия двух разных беспилотных платформ в рамках точечной системы наведения: один аппарат обозначает цель, другой наносит удар. Подобная тактика крайне редко демонстрируется в мировых конфликтах с применением дронов.

Bayraktar TB3: новый этап в развитии беспилотной авиации Bayraktar TB3 — первый в мире беспилотный летательный аппарат, созданный для авианосцев. Этот средневысотный, долговременный (MALE) боевой дрон имеет размах крыльев 14 метров и максимальную взлетную массу около 1450 килограммов. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания, способен подниматься на высоту свыше 9000 метров и находиться в воздухе более 24 часов. Его конструкция позволяет выполнять разведывательные, наблюдательные, рекогносцировочные и ударные миссии, неся до 280 килограммов боевой нагрузки, включая высокоточные бомбы и интеллектуальные микроракеты. Специально разработанный для взлета и посадки на военные корабли с короткой взлетно-посадочной полосой Bayraktar TB3 оснащен складывающимися крыльями и размещается на флагмане ВМС Турции — TCG Anadolu. Это событие стало революционным для военной доктрины Турции, поскольку впервые ее военно-морской флот получил возможность применять беспилотную авиацию для ударов по морским целям без привязки к стационарным авиабазам. Bayraktar TB3 способен нести ракеты класса «воздух-земля» и «воздух-воздух», разработанные компанией Roketsan, а теперь успешно продемонстрировал возможность боевого применения гиперзвуковых ракет.

IHA-122: гиперзвуковая ракета нового поколения Интеграция Bayraktar TB3 с высокоточными боеприпасами, такими как IHA-122, значительно расширяет возможности морских беспилотных ударных платформ. Как отмечает Army Recognition, это оружие обладает низкой эффективной площадью рассеяния и возможностью оперативного развертывания. IHA-122 — это гиперзвуковая ракета класса «воздух-земля», созданная на базе артиллерийской ракеты TRG-122, входящей в семейство управляемых ракет Roketsan. Она имеет калибр 122 мм, оснащена твердотопливным ракетным двигателем, что позволяет ей достигать сверхзвуковой скорости, а также лазерной головкой самонаведения для точного поражения как неподвижных, так и движущихся целей. При запуске с БПЛА дальность ракеты IHA-122 превышает 50 километров, что делает ее эффективной для ударов по удаленным и стратегически важным объектам. Ранее она уже тестировалась с более крупными беспилотниками, такими как Bayraktar Akıncı, но впервые была применена в боевых условиях с тактического дрона, пригодного для эксплуатации на авианосцах. Разработка IHA-122 специально адаптирована для беспилотных платформ, что расширяет стратегические возможности турецких вооруженных сил, предлагая высокоскоростное и относительно недорогое решение, не подвергающее опасности пилотируемые самолеты.