Эльмана Пашаева оставили в СИЗО
Второй Западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
«Постановление Московского гарнизонного военного суда (МГВС) признать законным», - огласил решение судья.
МГВС в середине марта продлил Пашаеву срок ареста до 15 мая. В ходе заседания Пашаев просил изменить ему меру пресечения на домашний арест.
Пашаев обвиняется по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере).