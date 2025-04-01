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Ле Пен о своем аресте
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Ле Пен о своем аресте

Эльмана Пашаева оставили в СИЗО

14:14 961

Второй Западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление Московского гарнизонного военного суда (МГВС) признать законным», - огласил решение судья.

МГВС в середине марта продлил Пашаеву срок ареста до 15 мая. В ходе заседания Пашаев просил изменить ему меру пресечения на домашний арест. 

Пашаев обвиняется по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере).

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