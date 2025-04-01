Эльмана Пашаева оставили в СИЗО

Второй Западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление Московского гарнизонного военного суда (МГВС) признать законным», - огласил решение судья.

МГВС в середине марта продлил Пашаеву срок ареста до 15 мая. В ходе заседания Пашаев просил изменить ему меру пресечения на домашний арест.

Пашаев обвиняется по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере).