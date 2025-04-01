Мошеннице Илькнур Тургут ужесточили наказание
Ужесточено наказание Илькнур Тургут, отбывающей срок за крупное мошенничество вместе со своей сестрой, бывшей сотрудницей муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиевой.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, Тургут была привлечена к уголовной ответственности на основании жалобы, поступившей в Управление полиции Бинагадинского района. Согласно обвинению, мошенница пообещала потерпевшей Ширин Аббасовой освободить из заключения ее сына, осужденного на 5 с половиной лет за дорожно-транспортное происшествие. В обмен на «услугу» Тургут получила от потерпевшей 15 тысяч манатов, уверяя, что сможет повлиять на ход судебного процесса. Примечательно, что в это время аферистка находилась под домашним арестом в рамках предыдущего уголовного дела в отношении нее.
Признав свою вину частично, Илькнур Тургут в ходе допроса заявила, что давно знакома с потерпевшей и поддерживала с ее семьей дружеские отношения. Она знала, что сын Аббасовой был осужден за ДТП, а его семья продала дом и передала деньги определенным людям, но в итоге была обманута: «В интернете я познакомилась с одним юристом и говорила с ним в присутствии потерпевшей. Он сказал, что сначала потребуется 15 тысяч манатов, а к завершению суда — еще 5 тысяч. Он познакомил нас с человеком, которому мы передали деньги. Однако дело так и не решилось. Моей единственной ошибкой было то, что, когда ничего не вышло, я не вернула деньги. Думала, что за это время смогу вложить их в какое-нибудь дело и заработать, но не получилось».
Потерпевшая в своих показаниях заявила, что передала Илькнур Тургут 15 тысяч манатов в разное время: «Мы знаем ее с детства. После того как она узнала о деле моего сына, сказала, что может помочь. Она убедила нас. Сначала мы передали 5 тысяч манатов. Потом она сказала, что судье и прокурору нужно передать еще 10 тысяч. Обещала, что, как только получит деньги, дело будет улажено. Мы нашли и передали нужную сумму. Через несколько дней снова связались с ней. Она заверила, что уже поговорила с нужными людьми и 23 марта лично приведет моего сына домой. После этого она перестала выходить на связь, не отвечала на звонки. В итоге мой сын так и не был освобожден, а деньги мы не вернули. После возбуждения дела она вернула всего 500 манатов».
Согласно решению Бинагадинского районного суда, Илькнур Тургут была приговорена к 2 годам лишения свободы. С учетом предыдущего наказания общий срок заключения составил 6 с половиной лет. Гражданский иск потерпевшей о возмещении ущерба был частично удовлетворен. Согласно решению суда, с осужденной должно быть взыскано 14 тысяч 500 манатов в пользу потерпевшей.
Отметим, что в декабре 2023 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Айтадж Алиеву к 7 годам, а Илькнур Тургут — к 6 годам лишения свободы.