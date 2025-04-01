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Мошеннице Илькнур Тургут ужесточили наказание

Инара Рафикгызы
14:35 1191

Ужесточено наказание Илькнур Тургут, отбывающей срок за крупное мошенничество вместе со своей сестрой, бывшей сотрудницей муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиевой.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Тургут была привлечена к уголовной ответственности на основании жалобы, поступившей в Управление полиции Бинагадинского района. Согласно обвинению, мошенница пообещала потерпевшей Ширин Аббасовой освободить из заключения ее сына, осужденного на 5 с половиной лет за дорожно-транспортное происшествие. В обмен на «услугу» Тургут получила от потерпевшей 15 тысяч манатов, уверяя, что сможет повлиять на ход судебного процесса. Примечательно, что в это время аферистка находилась под домашним арестом в рамках предыдущего уголовного дела в отношении нее.

Признав свою вину частично, Илькнур Тургут в ходе допроса заявила, что давно знакома с потерпевшей и поддерживала с ее семьей дружеские отношения. Она знала, что сын Аббасовой был осужден за ДТП, а его семья продала дом и передала деньги определенным людям, но в итоге была обманута: «В интернете я познакомилась с одним юристом и говорила с ним в присутствии потерпевшей. Он сказал, что сначала потребуется 15 тысяч манатов, а к завершению суда — еще 5 тысяч. Он познакомил нас с человеком, которому мы передали деньги. Однако дело так и не решилось. Моей единственной ошибкой было то, что, когда ничего не вышло, я не вернула деньги. Думала, что за это время смогу вложить их в какое-нибудь дело и заработать, но не получилось».

Потерпевшая в своих показаниях заявила, что передала Илькнур Тургут 15 тысяч манатов в разное время: «Мы знаем ее с детства. После того как она узнала о деле моего сына, сказала, что может помочь. Она убедила нас. Сначала мы передали 5 тысяч манатов. Потом она сказала, что судье и прокурору нужно передать еще 10 тысяч. Обещала, что, как только получит деньги, дело будет улажено. Мы нашли и передали нужную сумму. Через несколько дней снова связались с ней. Она заверила, что уже поговорила с нужными людьми и 23 марта лично приведет моего сына домой. После этого она перестала выходить на связь, не отвечала на звонки. В итоге мой сын так и не был освобожден, а деньги мы не вернули. После возбуждения дела она вернула всего 500 манатов».

Согласно решению Бинагадинского районного суда, Илькнур Тургут была приговорена к 2 годам лишения свободы. С учетом предыдущего наказания общий срок заключения составил 6 с половиной лет. Гражданский иск потерпевшей о возмещении ущерба был частично удовлетворен. Согласно решению суда, с осужденной должно быть взыскано 14 тысяч 500 манатов в пользу потерпевшей.

Отметим, что в декабре 2023 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Айтадж Алиеву к 7 годам, а Илькнур Тургут — к 6 годам лишения свободы.

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