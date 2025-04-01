В Японии спрогнозировали мегаземлетрясение с сотнями тысяч жертв
Масштабное землетрясение магнитудой до 9 у побережья Японии может привести к гибели до 298 тыс. человек и нанести экономике ущерб в размере ¥270,3 трлн ($1,8 трлн).
Об этом говорится в новом докладе правительства Японии, сообщает Kyodo News.
Речь идет о потенциальном землетрясении в районе Нанкайского желоба, где в ближайшие 100–150 лет высока вероятность подземных толчков магнитудой 8–9. Это может вызвать мощные цунами с волнами до 3 метров и вынудить эвакуировать более 12 млн человек — около 10% населения страны.
Хотя благодаря современным сейсмоустойчивым технологиям число разрушенных зданий ожидается ниже прежних оценок (2,35 млн), экономический ущерб прогнозируется выше: на 400 млрд долларов больше, чем в предыдущем прогнозе 2013 года.