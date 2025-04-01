USD 1.7000
EUR 1.8400
RUB 2.0443
Подписаться на уведомления
Ле Пен о своем аресте
Новость дня
Ле Пен о своем аресте

В Японии спрогнозировали мегаземлетрясение с сотнями тысяч жертв

14:43 1080

Масштабное землетрясение магнитудой до 9 у побережья Японии может привести к гибели до 298 тыс. человек и нанести экономике ущерб в размере ¥270,3 трлн ($1,8 трлн).

Об этом говорится в новом докладе правительства Японии, сообщает Kyodo News.

Речь идет о потенциальном землетрясении в районе Нанкайского желоба, где в ближайшие 100–150 лет высока вероятность подземных толчков магнитудой 8–9. Это может вызвать мощные цунами с волнами до 3 метров и вынудить эвакуировать более 12 млн человек — около 10% населения страны.

Хотя благодаря современным сейсмоустойчивым технологиям число разрушенных зданий ожидается ниже прежних оценок (2,35 млн), экономический ущерб прогнозируется выше: на 400 млрд долларов больше, чем в предыдущем прогнозе 2013 года.

Рекордная помощь Украине от Германии
Рекордная помощь Украине от Германии
15:51 326
Зять Ильхама Рагимова скупает магазины беспошлинной торговли
Зять Ильхама Рагимова скупает магазины беспошлинной торговли
14:15 3313
Трамп сделал предложение, от которого Эрдоган не смог отказаться
Трамп сделал предложение, от которого Эрдоган не смог отказаться наша корреспонденция; все еще актуально
00:44 12219
Главный армянин России: Пашинян – это «временно»
Главный армянин России: Пашинян – это «временно»
14:55 1619
Кремль о переговорах с США: Все идет сложно
Кремль о переговорах с США: Все идет сложно
14:48 890
Мошеннице Илькнур Тургут ужесточили наказание
Мошеннице Илькнур Тургут ужесточили наказание
14:35 1194
Посол Юрий Гусев: «Украина уничтожила 895 000 российских военных. Путин готовит еще 280 000 солдат»
Посол Юрий Гусев: «Украина уничтожила 895 000 российских военных. Путин готовит еще 280 000 солдат» в гостях у haqqin.az
12:13 2834
Все же Турция лучше Европы
Все же Турция лучше Европы слово публицисту; все еще актуально
31 мартa 2025, 22:15 6696
Все карты в руках Трампа, а не Путина
Все карты в руках Трампа, а не Путина The Wall Street Journal
14:08 1426
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 13:40
13:40 3485
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
13:12 1510

ЭТО ВАЖНО

Рекордная помощь Украине от Германии
Рекордная помощь Украине от Германии
15:51 326
Зять Ильхама Рагимова скупает магазины беспошлинной торговли
Зять Ильхама Рагимова скупает магазины беспошлинной торговли
14:15 3313
Трамп сделал предложение, от которого Эрдоган не смог отказаться
Трамп сделал предложение, от которого Эрдоган не смог отказаться наша корреспонденция; все еще актуально
00:44 12219
Главный армянин России: Пашинян – это «временно»
Главный армянин России: Пашинян – это «временно»
14:55 1619
Кремль о переговорах с США: Все идет сложно
Кремль о переговорах с США: Все идет сложно
14:48 890
Мошеннице Илькнур Тургут ужесточили наказание
Мошеннице Илькнур Тургут ужесточили наказание
14:35 1194
Посол Юрий Гусев: «Украина уничтожила 895 000 российских военных. Путин готовит еще 280 000 солдат»
Посол Юрий Гусев: «Украина уничтожила 895 000 российских военных. Путин готовит еще 280 000 солдат» в гостях у haqqin.az
12:13 2834
Все же Турция лучше Европы
Все же Турция лучше Европы слово публицисту; все еще актуально
31 мартa 2025, 22:15 6696
Все карты в руках Трампа, а не Путина
Все карты в руках Трампа, а не Путина The Wall Street Journal
14:08 1426
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 13:40
13:40 3485
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
13:12 1510
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться