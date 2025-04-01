В Японии спрогнозировали мегаземлетрясение с сотнями тысяч жертв

Масштабное землетрясение магнитудой до 9 у побережья Японии может привести к гибели до 298 тыс. человек и нанести экономике ущерб в размере ¥270,3 трлн ($1,8 трлн).

Об этом говорится в новом докладе правительства Японии, сообщает Kyodo News.