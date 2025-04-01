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Ле Пен о своем аресте

В Европе образуется новый военный альянс

14:46 1201

Сербия и Венгрия проведут в 2025 году ряд мероприятий, что приблизит будущее создание военного альянса официального Белграда и Будапешта, заявил сербский лидер Александр Вучич.

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки прибыл во вторник в Сербию, где его торжественно на военном аэродроме в Батайнице под Белградом встретил сербский министр обороны Братислав Гашич. Затем глава венгерского МО был принят президентом Сербии. В присутствии Вучича Салаи-Бобровницки и Гашич подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в сфере обороны между Сербией и Венгрией.

«Этот договор о совместной деятельности будет иметь продолжение в дальнейшем приближении к созданию военного альянса или военного союза Сербии и Венгрии. Конечно, этот вопрос зависит от венгерской стороны, венгерского и сербского парламентов. Но наши отношения настолько хороши, особенно учитывая то, как и что происходит в Европе и мире, премьер (Виктор) Орбан и я высказали наши желание и намерение ускорить сближение в сфере обороны», - заявил Вучич.

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