Кремль о переговорах с США: Все идет сложно

Москва и Вашингтон продолжают контакты по прекращению огня между Россией и Украиной, однако обсуждаемые вопросы очень сложны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте угроз президента США Дональда Трампа обложить санкциями российский нефтепром в случае недостаточных успехов в области мирного процесса.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной», - отметил представитель Кремля. «Тема очень сложная - субстанции, которые мы обсуждаем, связанные с мирным урегулированием, они требуют многих дополнительных усилий», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что введет вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если РФ не согласится на его сделку по мирному урегулированию. По словам американского президента, страны, закупающие этот энергоноситель у Москвы, не смогут заниматься бизнесом в Соединенных Штатах, а пошлины на соответствующий энергоресурс из России составят от 25% до 50%.