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Сильное землетрясение на границе Армении и Грузии

14:50 1139

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на территории Армении, всего в 2 км от границы с Грузией.

Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземный толчок был зафиксирован в 13:56 по бакинскому времени. Очаг залегал на глубине 16 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Грузия относится к странам со средней сейсмической активностью. Самое мощное землетрясение в истории наблюдений произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Его магнитуда составила 7,0, а интенсивность в эпицентре достигала 9 баллов.

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