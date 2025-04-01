Главный армянин России: Пашинян – это «временно»

Хотя в последние месяцы в отношениях Армении с Россией наблюдается определенное потепление, близкий к Кремлю глава Союза армян России, армянский олигарх и миллиардер Ара Абрамян заявляет, что Москва не доверяет правительству Никола Пашиняна.

По его словам, на фоне геополитических изменений, особенно после выборов в США, в российско-армянском двустороннем диалоге наметились определенные подвижки. Об этом, в частности, свидетельствует и недавний визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Москву.

В то же время, утверждает Абрамян, в действиях армянского руководства отсутствует последовательность.

«Звучат одни заявления, при этом парламент принимает проект о начале процесса вступления в Евросоюз. Непонятно, что происходит. Все нестабильно. Пашиняну не доверяют», — уверяет Абрамян.

По словам Абрамяна, он часто общается с российской стороной и подчеркивает в этих беседах: нынешняя власть в Армении — «явление временное».