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Главный армянин России: Пашинян – это «временно»

Отдел информации
14:55 1626

Хотя в последние месяцы в отношениях Армении с Россией наблюдается определенное потепление, близкий к Кремлю глава Союза армян России, армянский олигарх и миллиардер Ара Абрамян заявляет, что Москва не доверяет правительству Никола Пашиняна.

По его словам, на фоне геополитических изменений, особенно после выборов в США, в российско-армянском двустороннем диалоге наметились определенные подвижки. Об этом, в частности, свидетельствует и недавний визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Москву.

В то же время, утверждает Абрамян, в действиях армянского руководства отсутствует последовательность.

«Звучат одни заявления, при этом парламент принимает проект о начале процесса вступления в Евросоюз. Непонятно, что происходит. Все нестабильно. Пашиняну не доверяют», — уверяет Абрамян.

По словам Абрамяна, он часто общается с российской стороной и подчеркивает в этих беседах: нынешняя власть в Армении — «явление временное».

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