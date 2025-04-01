Россия продолжает оккупировать Украину, но снизила темпы

Российские войска за март 2025 года оккупировали 133 кв км украинской территории, сообщают эксперты мониторингового проекта DeepState. Аналитики отмечают, что это значительно меньше, чем было в июле 2024 года – феврале 2025 года.

«Продолжается падение результативности российских войск. По сравнению с ноябрем месячные потери территории упали почти в 6 раз», - говорится в информации DeepState.

В то же время эксперты подчеркнули, что это не означает, что россияне сейчас уменьшили количество атак и просто ждут договоренностей о прекращении огня.

«Интенсивность на Покровском направлении начала существенно расти во второй половине марта и вышла на уровень конца 2024 года, когда оборона к югу от города иногда просто сыпалась», – отмечается в сообщении.

В DeepState добавили, что у России есть своеобразный резерв в виде курской группировки, и большой вопрос, куда его перебросят или разделят.