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Россия продолжает оккупировать Украину, но снизила темпы

15:00 649

Российские войска за март 2025 года оккупировали 133 кв км украинской территории, сообщают эксперты мониторингового проекта DeepState. Аналитики отмечают, что это значительно меньше, чем было в июле 2024 года – феврале 2025 года.

«Продолжается падение результативности российских войск. По сравнению с ноябрем месячные потери территории упали почти в 6 раз», - говорится в информации DeepState.

В то же время эксперты подчеркнули, что это не означает, что россияне сейчас уменьшили количество атак и просто ждут договоренностей о прекращении огня.

«Интенсивность на Покровском направлении начала существенно расти во второй половине марта и вышла на уровень конца 2024 года, когда оборона к югу от города иногда просто сыпалась», – отмечается в сообщении.

В DeepState добавили, что у России есть своеобразный резерв в виде курской группировки, и большой вопрос, куда его перебросят или разделят.

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