USD 1.7000
EUR 1.8400
RUB 2.0443
Подписаться на уведомления
Ле Пен о своем аресте
Новость дня
Ле Пен о своем аресте

Имрана Хана номинировали на Нобелевскую премию

15:06 670

Бывший премьер-министр Пакистана, основатель крупнейшей оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имран Хан номинирован правозащитной организацией Pakistan World Alliance (PWA) на Нобелевскую премию мира.

"Мы выдвинули Имрана Хана на соискание Нобелевской премии мира за его вклад в защиту прав человека и демократических ценностей в Пакистане", - цитирует издание The Times of India заявление PWA.

Имран Хан во второй раз номинирован на эту престижную награду. В 2019 году он был выдвинут в Пакистане на присвоение Нобелевской премии мира за усилия по деэскалации военной напряженности в отношениях с Индией, и в пакистанский парламент тогда была внесена резолюция о поддержке его кандидатуры. Однако Хан заявил, что не достоин Нобелевской премии, которую, по его словам, должен получить политик, "добившийся окончательного урегулирования пакистано-индийского спора из-за принадлежности Кашмира и проложивший путь к миру на субконтиненте".

Имран Хан возглавлял Кабмин Пакистана в 2018-2022 годы. Он был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему в парламенте вотума недоверия. С 2023 года политик отбывает 14-летнее тюремное заключение по приговору за злоупотребление властью и коррупцию.

Рекордная помощь Украине от Германии
Рекордная помощь Украине от Германии
15:51 341
Зять Ильхама Рагимова скупает магазины беспошлинной торговли
Зять Ильхама Рагимова скупает магазины беспошлинной торговли
14:15 3326
Трамп сделал предложение, от которого Эрдоган не смог отказаться
Трамп сделал предложение, от которого Эрдоган не смог отказаться наша корреспонденция; все еще актуально
00:44 12222
Главный армянин России: Пашинян – это «временно»
Главный армянин России: Пашинян – это «временно»
14:55 1629
Кремль о переговорах с США: Все идет сложно
Кремль о переговорах с США: Все идет сложно
14:48 895
Мошеннице Илькнур Тургут ужесточили наказание
Мошеннице Илькнур Тургут ужесточили наказание
14:35 1202
Посол Юрий Гусев: «Украина уничтожила 895 000 российских военных. Путин готовит еще 280 000 солдат»
Посол Юрий Гусев: «Украина уничтожила 895 000 российских военных. Путин готовит еще 280 000 солдат» в гостях у haqqin.az
12:13 2834
Все же Турция лучше Европы
Все же Турция лучше Европы слово публицисту; все еще актуально
31 мартa 2025, 22:15 6698
Все карты в руках Трампа, а не Путина
Все карты в руках Трампа, а не Путина The Wall Street Journal
14:08 1428
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 13:40
13:40 3488
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
13:12 1510

ЭТО ВАЖНО

Рекордная помощь Украине от Германии
Рекордная помощь Украине от Германии
15:51 341
Зять Ильхама Рагимова скупает магазины беспошлинной торговли
Зять Ильхама Рагимова скупает магазины беспошлинной торговли
14:15 3326
Трамп сделал предложение, от которого Эрдоган не смог отказаться
Трамп сделал предложение, от которого Эрдоган не смог отказаться наша корреспонденция; все еще актуально
00:44 12222
Главный армянин России: Пашинян – это «временно»
Главный армянин России: Пашинян – это «временно»
14:55 1629
Кремль о переговорах с США: Все идет сложно
Кремль о переговорах с США: Все идет сложно
14:48 895
Мошеннице Илькнур Тургут ужесточили наказание
Мошеннице Илькнур Тургут ужесточили наказание
14:35 1202
Посол Юрий Гусев: «Украина уничтожила 895 000 российских военных. Путин готовит еще 280 000 солдат»
Посол Юрий Гусев: «Украина уничтожила 895 000 российских военных. Путин готовит еще 280 000 солдат» в гостях у haqqin.az
12:13 2834
Все же Турция лучше Европы
Все же Турция лучше Европы слово публицисту; все еще актуально
31 мартa 2025, 22:15 6698
Все карты в руках Трампа, а не Путина
Все карты в руках Трампа, а не Путина The Wall Street Journal
14:08 1428
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 13:40
13:40 3488
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
13:12 1510
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться