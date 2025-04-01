Имрана Хана номинировали на Нобелевскую премию
Бывший премьер-министр Пакистана, основатель крупнейшей оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имран Хан номинирован правозащитной организацией Pakistan World Alliance (PWA) на Нобелевскую премию мира.
"Мы выдвинули Имрана Хана на соискание Нобелевской премии мира за его вклад в защиту прав человека и демократических ценностей в Пакистане", - цитирует издание The Times of India заявление PWA.
Имран Хан во второй раз номинирован на эту престижную награду. В 2019 году он был выдвинут в Пакистане на присвоение Нобелевской премии мира за усилия по деэскалации военной напряженности в отношениях с Индией, и в пакистанский парламент тогда была внесена резолюция о поддержке его кандидатуры. Однако Хан заявил, что не достоин Нобелевской премии, которую, по его словам, должен получить политик, "добившийся окончательного урегулирования пакистано-индийского спора из-за принадлежности Кашмира и проложивший путь к миру на субконтиненте".
Имран Хан возглавлял Кабмин Пакистана в 2018-2022 годы. Он был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему в парламенте вотума недоверия. С 2023 года политик отбывает 14-летнее тюремное заключение по приговору за злоупотребление властью и коррупцию.