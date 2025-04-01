Имрана Хана номинировали на Нобелевскую премию

"Мы выдвинули Имрана Хана на соискание Нобелевской премии мира за его вклад в защиту прав человека и демократических ценностей в Пакистане", - цитирует издание The Times of India заявление PWA.

Имран Хан во второй раз номинирован на эту престижную награду. В 2019 году он был выдвинут в Пакистане на присвоение Нобелевской премии мира за усилия по деэскалации военной напряженности в отношениях с Индией, и в пакистанский парламент тогда была внесена резолюция о поддержке его кандидатуры. Однако Хан заявил, что не достоин Нобелевской премии, которую, по его словам, должен получить политик, "добившийся окончательного урегулирования пакистано-индийского спора из-за принадлежности Кашмира и проложивший путь к миру на субконтиненте".

Имран Хан возглавлял Кабмин Пакистана в 2018-2022 годы. Он был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему в парламенте вотума недоверия. С 2023 года политик отбывает 14-летнее тюремное заключение по приговору за злоупотребление властью и коррупцию.