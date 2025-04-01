Пять миллионов госагентству

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению обеспечения оросительной водой сельскохозяйственных площадей в селе Ивановка Исмаиллинского района.

Согласно распоряжению, из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, для улучшения обеспечения оросительной водой 1250 гектаров посевных площадей в селе Ивановка Исмаиллинского района Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана первоначально выделяется 5.000 000.0 (пять миллионов) манатов.

Министерство финансов Азербайджана должно обеспечить финансирование в размере, указанном в настоящем распоряжении. Министерство экономики должно предусмотреть в проекте госбюджета Азербайджанской Республики на 2026 год при распределении финансируемых государством инвестиционных расходов финансовые средства, необходимые для завершения обеспечения оросительной водой посевных площадей, указанных в настоящем распоряжении. Кабинет Министров Азербайджана должен решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.