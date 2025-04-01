Израиль ликвидировал командира «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала вооруженного радикала из спецподразделения 3900 движения «Хезболла» и иранских сил специального назначения «Аль-Кудс» Хасана Али Махмуда Бадира в ходе ночного авиаудара по пригороду Бейрута. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В сообщении отмечается, что Бадир «действовал в сотрудничестве с ХАМАС, руководил боевиками ХАМАС и помогал им в планировании и проведении неминуемой террористической атаки против израильских мирных жителей.

В израильской армии отметили, «учитывая непосредственность угрозы, Бадир был атакован немедленно» с целью предотвращения готовившейся атаки.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильской атаки погибло четыре человека, в том числе одна женщина, и еще 6 человек были ранены.