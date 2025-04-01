Украина готовит правки для отсрочки выборов

По его словам, действующее законодательство требует проведения выборов в течение 60 дней после окончания военного положения, но власти считают, что на подготовку потребуется больше времени — от трех до шести месяцев.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что власти планируют внести изменения в законодательство, чтобы перенести сроки проведения парламентских и президентских выборов после отмены военного положения.

«Готовится вся законодательная база для послевоенного периода. Нужно внести ряд изменений, это длительная процедура - юридическая, нормативная - с участием парламента», - заявил Подоляк в опубликованном видео.

Ранее глава ЦИК Украины Олег Диденко также сообщил о намерении изменить законы, чтобы отложить выборы.

Сейчас выборы в Украине не проводятся из-за продолжающейся войны и действия военного положения.