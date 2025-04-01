USD 1.7000
EUR 1.8400
RUB 2.0443
Подписаться на уведомления
Ле Пен о своем аресте
Новость дня
Ле Пен о своем аресте

Украина готовит правки для отсрочки выборов

15:26 462

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что власти планируют внести изменения в законодательство, чтобы перенести сроки проведения парламентских и президентских выборов после отмены военного положения.

По его словам, действующее законодательство требует проведения выборов в течение 60 дней после окончания военного положения, но власти считают, что на подготовку потребуется больше времени — от трех до шести месяцев.

«Готовится вся законодательная база для послевоенного периода. Нужно внести ряд изменений, это длительная процедура - юридическая, нормативная - с участием парламента», - заявил Подоляк в опубликованном видео.

Ранее глава ЦИК Украины Олег Диденко также сообщил о намерении изменить законы, чтобы отложить выборы.

Сейчас выборы в Украине не проводятся из-за продолжающейся войны и действия военного положения.

Рекордная помощь Украине от Германии
Рекордная помощь Украине от Германии
15:51 349
Зять Ильхама Рагимова скупает магазины беспошлинной торговли
Зять Ильхама Рагимова скупает магазины беспошлинной торговли
14:15 3335
Трамп сделал предложение, от которого Эрдоган не смог отказаться
Трамп сделал предложение, от которого Эрдоган не смог отказаться наша корреспонденция; все еще актуально
00:44 12224
Главный армянин России: Пашинян – это «временно»
Главный армянин России: Пашинян – это «временно»
14:55 1637
Кремль о переговорах с США: Все идет сложно
Кремль о переговорах с США: Все идет сложно
14:48 896
Мошеннице Илькнур Тургут ужесточили наказание
Мошеннице Илькнур Тургут ужесточили наказание
14:35 1206
Посол Юрий Гусев: «Украина уничтожила 895 000 российских военных. Путин готовит еще 280 000 солдат»
Посол Юрий Гусев: «Украина уничтожила 895 000 российских военных. Путин готовит еще 280 000 солдат» в гостях у haqqin.az
12:13 2834
Все же Турция лучше Европы
Все же Турция лучше Европы слово публицисту; все еще актуально
31 мартa 2025, 22:15 6699
Все карты в руках Трампа, а не Путина
Все карты в руках Трампа, а не Путина The Wall Street Journal
14:08 1433
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 13:40
13:40 3490
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
13:12 1510

ЭТО ВАЖНО

Рекордная помощь Украине от Германии
Рекордная помощь Украине от Германии
15:51 349
Зять Ильхама Рагимова скупает магазины беспошлинной торговли
Зять Ильхама Рагимова скупает магазины беспошлинной торговли
14:15 3335
Трамп сделал предложение, от которого Эрдоган не смог отказаться
Трамп сделал предложение, от которого Эрдоган не смог отказаться наша корреспонденция; все еще актуально
00:44 12224
Главный армянин России: Пашинян – это «временно»
Главный армянин России: Пашинян – это «временно»
14:55 1637
Кремль о переговорах с США: Все идет сложно
Кремль о переговорах с США: Все идет сложно
14:48 896
Мошеннице Илькнур Тургут ужесточили наказание
Мошеннице Илькнур Тургут ужесточили наказание
14:35 1206
Посол Юрий Гусев: «Украина уничтожила 895 000 российских военных. Путин готовит еще 280 000 солдат»
Посол Юрий Гусев: «Украина уничтожила 895 000 российских военных. Путин готовит еще 280 000 солдат» в гостях у haqqin.az
12:13 2834
Все же Турция лучше Европы
Все же Турция лучше Европы слово публицисту; все еще актуально
31 мартa 2025, 22:15 6699
Все карты в руках Трампа, а не Путина
Все карты в руках Трампа, а не Путина The Wall Street Journal
14:08 1433
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым
Советник президента Ирана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 13:40
13:40 3490
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
Парламент Грузии принял «американский» закон об «иноагентах»
13:12 1510
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться