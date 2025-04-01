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Рекордная помощь Украине от Германии

15:51 352

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, находящаяся сейчас в Киеве, анонсировала новый пакет военной и гуманитарной помощи на общую сумму 11,25 миллиарда евро. Визит в Украину стал 11-м за время каденции Бербок, и 9-м - с начала полномасштабной войны.

«Из-за патовой ситуации, сложившейся между США и Россией, чрезвычайно важно, чтобы мы, европейцы, продемонстрировали, что мы поддерживаем Украину без всяких «если» и «но» — и что мы поддерживаем ее сейчас еще больше», — заявила Бербок.

Она сообщила, что из согласованной суммы 3 миллиарда евро будут выделены для краткосрочной поддержки, а еще 8,25 миллиарда — для военной помощи до 2029 года. Кроме того, правительство предоставит еще 130 миллионов евро на гуманитарные и стабилизационные проекты.

Глава МИД Германии также резко раскритиковала президента РФ Владимира Путина, обвинив его в искусственном затягивании мирного процесса.

«Это (президент России Владимир) Путин тянет время, не хочет мира и продолжает свою агрессивную войну, нарушая международное право. Он имитирует готовность к переговорам, но отказывается отступить даже на миллиметр от своих целей.

Мы не должны быть обмануты Путиным и его сторонниками. Простое предложение мира — это еще не сам мир. На предстоящем заседании министров иностранных дел НАТО мы дадим понять американской стороне, что мы не можем поддаваться тактике затягивания Путина», — заявила Бербок.

Напомним, недавно Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины. Несколько дней назад Франция сообщила, что предоставит Украине пакет помощи на 2 млрд евро.

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