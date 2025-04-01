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Россия продолжает талдычить про «первопричины»

15:58 158

Будущие модели и схемы США для «урегулирования конфликта в Украине» пока не «устраняют его первопричин, это надо преодолевать». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы не слышали от [президента США Дональда] Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Все, что есть на сегодня, это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами.

А затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта, - сказал он. – Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать».

Рябков подчеркнул, что Москва «весьма серьезно воспринимает предлагаемые Вашингтоном модели и решения по Украине, но не может все это принимать как есть».

«Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьезно, но мы тоже не можем все это принимать как есть. У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде», - сказал он.

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