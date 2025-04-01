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«Вундеркинд» Кадыров получил новую должность

15:59 229

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и начальник отдела обеспечения его безопасности Адам Кадыров назначен куратором регионального МВД.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова куратором министерства внутренних дел по Чеченской Республике назначен Адам Рамзанович Кадыров", - сообщили в ведомстве, добавив, что сын главы Чечни в новой должности представил руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД и наградил отличившихся сотрудников полиции.

Ранее 17-летний Адам Кадыров также был назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина и батальона имени шейха Мансура.

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