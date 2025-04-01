Прекратится ли война 20 апреля?
Россия, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), вряд ли примет так называемый «психологический дедлайн», установленный президентом США Дональдом Трампом на 20 апреля для достижения безусловного прекращения огня в Украине.
В докладе ISW отмечается, что ранее Россия уже выдвигала условия для временного прекращения огня в Черном море. Среди требований — снятие западных санкций с Россельхозбанка и других финансовых учреждений, а также восстановление подключения этих организаций к системе SWIFT.
По оценке аналитиков, договоренности о прекращении огня пока не достигнуты, и, вероятно, условия до конца не согласованы. В связи с этим достижение соглашения до 20 апреля представляется маловероятным.
Кроме того, в докладе говорится, что Россия пытается сорвать потенциальную сделку между США и Украиной по добыче полезных ископаемых. В ISW обратили внимание на заявления главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают совместные проекты в сфере редкоземельных элементов.
Эксперты полагают, что таким образом Россия стремится подорвать планы администрации Трампа и представить себя как альтернативного поставщика стратегических ресурсов.
Также в ISW подчеркивают, что экономическое сотрудничество между США и Россией не остановит Кремль от возможного нового масштабного вторжения в Украину в будущем.
Ранее Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Путина, пригрозив ввести вторичные тарифы на российскую нефть. Он установил «психологический дедлайн» на 20 апреля по предложению президента Финляндии Александра Стубба.