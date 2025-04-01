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Прекратится ли война 20 апреля?

ISW
16:07 2363

Россия, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), вряд ли примет так называемый «психологический дедлайн», установленный президентом США Дональдом Трампом на 20 апреля для достижения безусловного прекращения огня в Украине.

В докладе ISW отмечается, что ранее Россия уже выдвигала условия для временного прекращения огня в Черном море. Среди требований — снятие западных санкций с Россельхозбанка и других финансовых учреждений, а также восстановление подключения этих организаций к системе SWIFT.

По оценке аналитиков, договоренности о прекращении огня пока не достигнуты, и, вероятно, условия до конца не согласованы. В связи с этим достижение соглашения до 20 апреля представляется маловероятным.

Кроме того, в докладе говорится, что Россия пытается сорвать потенциальную сделку между США и Украиной по добыче полезных ископаемых. В ISW обратили внимание на заявления главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают совместные проекты в сфере редкоземельных элементов.

Эксперты полагают, что таким образом Россия стремится подорвать планы администрации Трампа и представить себя как альтернативного поставщика стратегических ресурсов.

Также в ISW подчеркивают, что экономическое сотрудничество между США и Россией не остановит Кремль от возможного нового масштабного вторжения в Украину в будущем.

Ранее Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Путина, пригрозив ввести вторичные тарифы на российскую нефть. Он установил «психологический дедлайн» на 20 апреля по предложению президента Финляндии Александра Стубба.

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