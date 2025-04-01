Прекратится ли война 20 апреля?

Россия, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), вряд ли примет так называемый «психологический дедлайн», установленный президентом США Дональдом Трампом на 20 апреля для достижения безусловного прекращения огня в Украине.

В докладе ISW отмечается, что ранее Россия уже выдвигала условия для временного прекращения огня в Черном море. Среди требований — снятие западных санкций с Россельхозбанка и других финансовых учреждений, а также восстановление подключения этих организаций к системе SWIFT.

По оценке аналитиков, договоренности о прекращении огня пока не достигнуты, и, вероятно, условия до конца не согласованы. В связи с этим достижение соглашения до 20 апреля представляется маловероятным.