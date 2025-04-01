Киев получил от Брюсселя транш в размере €3,5 млрд
Европейская комиссия перечислила Украине очередной транш в размере €3,5 млрд по программе макрофинансовой помощи Ukraine Facility.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, общий объем финансирования в рамках этой программы уже достиг €19,6 млрд.
Совет ЕС утвердил выплату 17 марта, отметив, что Украина выполнила все условия для получения третьего транша. В их числе реформы в сфере энергетики, включая продвижение возобновляемых источников, а также работа над перечнем стратегически важных сырьевых ресурсов.