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Ле Пен о своем аресте

Киев получил от Брюсселя транш в размере €3,5 млрд

16:57 581

Европейская комиссия перечислила Украине очередной транш в размере €3,5 млрд по программе макрофинансовой помощи Ukraine Facility.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, общий объем финансирования в рамках этой программы уже достиг €19,6 млрд.

Совет ЕС утвердил выплату 17 марта, отметив, что Украина выполнила все условия для получения третьего транша. В их числе реформы в сфере энергетики, включая продвижение возобновляемых источников, а также работа над перечнем стратегически важных сырьевых ресурсов.

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