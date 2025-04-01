Сколько денег у Трампа

Президент США Дональд Трамп увеличил свое состояние с $2,3 млрд в 2024 году до $5,1 млрд в 2025 году.

Oб этом сообщил американский журнал Forbes в 39-м рейтинге богатейших людей мира.

По мнению журнала, "мало у кого из миллиардеров год был лучше, чем у Дональда Трампа, и не только потому, что он вновь стал президентом США: прежде чем вернуться в Белый дом, он пополнил свою копилку очень прибыльным вложением в криптовалюту".