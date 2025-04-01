Турция разворачивает войска в Сирии

Вооруженные силы Турции начали размещение техники и личного состава на военной базе T-4 в провинции Хомс, Сирия. Об этом сообщает издание Middle East Eye (MEE).

Согласно источнику, турецкая армия планирует установить на базе зенитно-ракетные комплексы Hisar и развернуть ударные беспилотники. Новая система ПВО будет многослойной и рассчитанной на перехват целей на средних и дальних дистанциях.

Предполагается, что размещение средств ПВО на T-4 создаст сдерживающий фактор против воздушных ударов Израиля по территории Сирии.

База T-4 ранее использовалась сирийскими правительственными войсками и их союзниками. Турецкое присутствие на этом объекте может повлиять на расстановку сил в регионе.

Ранее сообщалось, что израильские вооруженные силы нанесли удар по сирийской авиабазе T4, сделав ее непригодной для эксплуатации. Целью атаки, по данным аналитиков, стало предотвращение использования этого стратегически важного объекта Вооруженными силами Турции, которые планировали развернуть там свою военную инфраструктуру.