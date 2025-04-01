Решение Трампа может разрушить экономику Мексики

Автопром приносит Мексике €43 млрд в год, обеспечивает почти миллион рабочих мест напрямую и свыше 3 млн — косвенно. С 2017 по 2022 год отрасль привлекла более €150 млрд инвестиций, а 70% автомобилей, произведенных в 2024 году (2,7 из 3,9 млн), были отправлены в США.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на Ассоциацию автомобильной промышленности страны.

Решение США ввести импортные пошлины на автомобили может нанести серьезный удар по автопромышленности Мексики и привести к рецессии.

Кроме того, в Мексике работает более 6 тыс. компаний, производящих автозапчасти — это ключевая статья мексиканского экспорта в США.

По оценке Le Monde, повышение пошлин до 27,5% может вызвать рост цен, падение спроса и кризис в производстве.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов 26 марта. Пошлины на готовые автомобили вступают в силу 3 апреля, а на комплектующие — с 3 мая.