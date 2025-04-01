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Финляндия готовится на случай войны

17:44 519

Финляндия начнет подготовку по выходу из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

«В настоящее время Финляндия не сталкивается с непосредственной военной угрозой. Прекращение действия Оттавского договора дает нам возможность подготовиться к изменениям в сфере безопасности еще более разнообразным образом», - сказал премьер-министр страны Петтери Орпо.

По словам финского премьера, целями внешней политики Хельсинки являются «обеспечение независимости и территориальной целостности Финляндии, предотвращение втягивания Финляндии в военный конфликт и обеспечение безопасности и благополучия финнов».

Кроме того, Государственный совет (правительство) Финляндии принял решение увеличить расходы на оборону как минимум до трех процентов ВВП к 2029 году.

Отметим, что Оттавская конвенция была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

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