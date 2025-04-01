США не готовы к войне с Китаем

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление группы влиятельных американских консерваторов и законодателей.

США могут оказаться неготовыми к возможному военному столкновению с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе из-за недостатка тактического ядерного оружия.

По их оценке, ядерный арсенал США устарел, а самое «новое» тактическое ядерное оружие было разработано почти 40 лет назад. На этом фоне Вашингтон якобы уступает Пекину в одном из ключевых направлений стратегической безопасности.

Эксперты призывают администрацию Дональда Трампа срочно нарастить потенциал тактического ядерного оружия, чтобы сохранить сдерживающее преимущество и стабильность в регионе.

Официальных комментариев от Белого дома на момент публикации не поступало.