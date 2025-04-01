Хорошие новости для пригородов Баку: АЖД увеличивает поток пассажиров на 30%

С 1 апреля 2025 года ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) оптимизировало график движения поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой линии. Цель оптимизации - частичное регулирование плотности пассажиропотока, особенно в часы пик, более комфортная и своевременная доставка пассажиров в пункты назначения. Впервые для маршрутов кольцевой линии составлены три отдельных расписания: будних дней, субботы и воскресенья. Прежнее расписание охватывало рабочие и нерабочие дни. Отдельные расписания для субботы и воскресенья связаны с тем, что спрос на поездки по субботам выше, чем по воскресеньям. В целом, при составлении новых графиков движения максимально учтен спрос на пассажирские перевозки в пределах возможностей парка поездов АЖД.

Нововведения соответствуют целям, намеченным в утвержденной распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы», где особое место отведено железнодорожным перевозкам. Проекты АЖД решают указанные в госпрограмме основные задачи, включая ввод в строй новых станций, расширение доступа к железнодорожным станциям на Апшеронской кольцевой линии для повышения их пропускной способности, предоставление пассажирам более выгодных и доступных услуг, увеличение числа турникетов на станциях, увеличение ежедневных рейсов по этому маршруту, запуск новых поездов и оптимизацию расписания движения.

Хорошие новости, особенно для жителей Хырдалана Согласно новому графику, на Апшеронскую кольцевую железнодорожную линию в будние, субботние и воскресные дни добавлен в общей сложности 61 рейс. Количество рейсов в будние дни увеличено с 66 до 92, в частности сокращен интервал между поездами в дневное время. В будние дни число рейсов по маршруту Баку – Хырдалан – Сумгаит – Баку увеличено с 24 до 36, а по маршруту Баку – Пиршаги – Сумгаит – Баку – с 42 до 56. Учитывая в том числе и многочисленные обращения пассажиров, добавлен рейс в 20:20 по направлению Баку – Хырдалан – Сумгаит (по старому графику последний поезд отправлялся в 19:35). В то же время оптимизированы утренние рейсы по направлению Сумгаит – Хырдалан – Баку. Так, до сих пор поезд, отправлявшийся из Сумгаита в 07:20, прибывал в Баку в 08:01. По новому графику поезд, отправляющийся в 06:15, прибывает в Баку в 06:56. Также экспресс-поезду, следующему в этом направлении в утренние часы, добавлены остановки на станциях Баладжары и Хырдалан. Это создает больше возможностей выбора для пассажиров, едущих из дома на работу и с работы домой, позволяет снизить плотность пассажиропотока, сократить время в пути и регулировать интенсивность движения.

Впервые на пригородном маршруте Баку – Хырдалан – Сумгаит – Баку будет эксплуатироваться поезд марки FLIRT, в связи с чем для него на станциях Баладжары и Хырдалан построены новые платформы. В рамках оптимизации составлен специальный график для субботних и воскресных дней. Согласно новому расписанию, по субботам количество рейсов по маршруту Баку – Хырдалан – Сумгаит – Баку увеличено с 10 до 16, а по маршруту Баку – Пиршаги – Сумгаит – Баку – с 20 до 36. По воскресеньям число рейсов по маршруту Баку – Хырдалан – Сумгаит – Баку увеличивается с 10 до 15, а по маршруту Баку – Пиршаги – Сумгаит – Баку – с 20 до 28. Учитывая, что по направлениям из Сумгаита, Хырдалана и Забрата в Баку ежедневно движется поток из более чем 300 тысяч пассажиров, увеличение числа рейсов по Апшеронской кольцевой железнодорожной линии позволит снизить загруженность на дорогах, особенно в часы пик. Необходимо учесть, что железная дорога обеспечивает быстрое и прогнозируемое время в пути, что важно для людей, ежедневно добирающихся на работу и обратно.

Новые работы, осуществленные на станциях В целях обеспечения комфорта пассажиров и сокращения очередей у турникетов на станции Баладжары построены новая касса и новый турникетный зал. В итоге в пользование пассажиров передано дополнительно 7 турникетов. На станции Хырдалан существующий турникетный зал расширен, а на остановке Мамедли число турникетов увеличено с 4 до 10. Напомним, что АЖД с апреля прошлого года проводит ремонтные работы на участке Сумгаит – Пиршаги с целью модернизации инфраструктуры и постоянного обеспечения безопасности движения на Апшеронской кольцевой линии. Регулярные работы по ремонту и реконструкции способствуют осуществлению безопасных и комфортных пассажироперевозок. Все эти нововведения позволят увеличить ежедневные показатели пассажирских перевозок на Апшеронской кольцевой железнодорожной линии с нынешних 38 тысяч человек до 48-50 тысяч.

Учитывая темпы развития мобильности в стране, в том числе на Апшеронской кольцевой линии, АЖД ставит целью довести к 2030 году число своих пассажиров до 15 миллионов человек в год. В целом, в последние годы зафиксированы высокие темпы роста числа пассажиров. Так, по железным дорогам внутри страны в 2021 году было перевезено 2,8 млн, в 2022 году – 5,2 млн, в 2023 году – 7,1 млн, а в 2024 году – 8,5 млн пассажиров. Вклад в программу мобильности до 2030 года Меры, принимаемые АЖД для повышения эффективности пассажироперевозок, а также обеспечения доступности транспортных услуг для более широких слоев населения, внесут особый вклад в достижение основных целей, указанных в «Программе трансформации мобильности в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы» и «Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы». Как указано в «Программе трансформации мобильности», инициативы в этом направлении на Апшероне и в Баку уже дали предварительные результаты. Сокращение мест в бизнес-классе в поездах, оптимизация расписания, добавление новых составов позволили увеличить число пассажиров на Апшеронской кольцевой линии с 30 тысяч в 2023 году до 38 тысяч в 2024 году.