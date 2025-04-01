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Россия ограничила экспорт нефти Казахстана

18:59 1007

Россия ввела ограничения на экспорт казахстанской нефти через Новороссийск на фоне усиления проблем с платежами через банки Казахстана, которые отказываются работать с попавшими под санкции компаниями из РФ, сообщает Reuters.

По данным издания, Казахстанский трубопроводный консорциум (КТК), который обеспечивает 80% нефтяного экспорта республики, был вынужден остановить работу 2 из 3 своих терминалов в порту Новороссийска. Причиной стала проверка Ространснадзора, которая выявила нарушения на выносных причальных устройствах (ВПУ).

По словам источников Reuters, ремонт ВПУ по требованию Ространснадзора может занять больше месяца. При этом альтернативные маршруты экспорта нефти у Казахстана ограничены: пропускная способность КТК достигает 83 млн тонн в год. В результате Казахстан может потерять до половины экспорта нефти и через несколько дней, возможно, будет вынужден начать сокращать добычу.

В 2022 году российские власти уже вводили аналогичные ограничения: проблемы с работой казахстанского терминала возникли вскоре после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев отказался признавать аннексию «ДНР» и «ЛНР», назвав их «квазигосударственными образованиями».

Новые ограничения на экспорт казахстанской нефти появились на фоне сообщений, что казахстанские банки снова блокируют платежи для работающих с Россией компаний, а также требуют от своих клиентов отказаться от экспорта в РФ, угрожая в противном случае закрыть кредитные линии.

Казахстан стал крупным хабом по ввозу товаров в РФ после того, как западные компании покинули российский рынок, а банковские санкции ограничили возможности проводить платежи в главных мировых валютах. Однако в апреле 2023 года казахстанские власти ужесточили контроль за передвижением товаров через границу ЕАЭС, а в октябре ввели запрет на экспорт в Россию 106 видов подсанкционной продукции.

О новой волне проблем с казахстанскими банками стало известно вскоре после того, как Минфин США ужесточил санкции против российской финансовой системы, включив в «черные списки» еще 50 кредитных организаций, в том числе Газпромбанк — последний из крупных госбанков, сохранявший доступ к системе SWIFT и расчетам в долларах.

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