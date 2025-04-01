Сенатор уже более 19 часов без остановки критикует Трампа 

В сообщении, сопровождающем трансляцию, говорится, что Букер «будет выступать до тех пор, пока физически способен усилить голоса американцев, которым наносят вред и которых не слышат в этот момент кризиса. Дональд Трамп, Илон Маск и администрация продемонстрировали полное пренебрежение к верховенству закона, Конституции и потребностям американского народа».

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Кори Букер выступил в Сенате с многочасовой речью против администрации президента Дональда Трампа. Трансляция выступления на YouTube началась 19 часов назад, на момент написания новости политик продолжал говорить.

*** 19:32

В США сенатор-демократ Кори Букер уже 15 часов без перерыва выступает в Капитолии в знак протеста из-за подходов новой администрации президента Дональда Трампа. Трансляция ведется на сайте законодательного органа.

Речь Букера направлена против президента Трампа, миллиардера Илона Маска и политики, которая, по его словам, демонстрирует «полное пренебрежение к верховенству закона, Конституции и потребностям американского народа».

Букер охватил широкий спектр тем - от здравоохранения и социального обеспечения до иммиграции, экономики, государственного образования, свободы слова и внешней политики.

«Всего за 71 день президент нанес один вред за другим безопасности американцев, финансовой стабильности, основам нашей демократии и любому чувству порядочности», — сказал Букер в своем вступительном слове. «Это ненормальные времена для нашей страны», — добавил он.

«Люди начнут искать возможности за пределами США или окажутся без работы. Пока слишком рано говорить, является ли это первыми шагами в потере поколения ученых», — сказал Букер.

Букер критиковал подход Трампа к сокращению расходов правительства. Он заявил, что урезание финансирования научных учреждений под предлогом отказа от программы «равенства, инклюзивности и разнообразия» грозит проблемами для Штатов.

Чтобы выступление не считалось завершенным, он в течение 15 часов выступал стоя, не отлучаясь даже в туалет.