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Баку и Тегеран обсудили вопросы безопасности

19:50 467

Во вторник, 1 апреля, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником президента Исламской Республики Иран по политическим вопросам Мехди Санаи, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены различные аспекты текущей двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Сообщается, что была подчеркнута важность взаимных визитов и контактов, а также существующего политического диалога в развитии азербайджано-иранских отношений, отмечено, что обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, способствует расширению сотрудничества.

Обсудив перспективы сотрудничества между двумя странами в ряде сфер, в том числе в политической, экономической, торговой, энергетической безопасности, транспорте и коммуникациях, стороны отметили, что ряд проектов, совместно реализуемых Азербайджаном и Ираном, сыграл важную роль в развитии транспортных коридоров, проходящих через регион.

Было отмечено, что Государственная комиссия по экономической, торговой и гуманитарной сферам между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран является важной платформой для обсуждения существующих возможностей сотрудничества в соответствующих областях. Отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), D-8.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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