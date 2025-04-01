Премьер Канады намерен помешать Трампу

«Я отторгну все попытки ослабить Канаду, все попытки растоптать и сломить нас с тем, чтобы Америка смогла завладеть нами. Этого никогда не произойдет», - сказал он в Виннипеге. Выступление премьер-министра транслировали национальные телеканалы. «Мы - хозяева в нашем доме <...>, мы сможем контролировать нашу экономическую судьбу», - заверил глава правительства.

Карни также пообещал дать ответ на американские тарифы, которые президент США ранее анонсировал на 2 апреля.

Трамп неоднократно выражал мнение, согласно которому многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению Трампа, исходят, в частности, от России и Китая. Карни неоднократно заявлял, что его страна никогда и ни в какой форме не войдет в состав США.