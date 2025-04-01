США готовы помочь Украине и после войны

Соединенные Штаты планируют продолжать оказывать военную помощь Киеву и в случае мирного урегулирования между Украиной и Россией. Об этом заявил выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Дэн Кейн.

«По завершении войны нам следует продолжать помогать Украине с будущим развитием [вооруженных] сил и обеспечением долгосрочной стабильности», - говорится в письменных ответах Кейна на вопросы американских законодателей, подготовленных к слушаниям по рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам ВС Сената Конгресса.

«Соединенные Штаты представляют собой лишь часть сети государств, поддерживающих оборону Украины. И нам следует сконцентрироваться на том, какие уникальные средства могут предоставлять только США, пока Европа наращивает свою долю поддержки [Киева]», - отметил Кейн.